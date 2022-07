Frizer tvrdi da smo pogrešno nanosili sprej za kosu: Evo kako bismo trebali

Svi znamo kako treba nanijeti lak za kosu: raspršimo ga izravno na pramenove i frizura stoji na mjestu. No, je li to zapravo ispravno? Jedan profesionalni frizer tvrdi da nije. Na Tik Toku podijelio je svoju tehniku koja je vrlo različita od one na koju smo svi naučeni.

Kako piše The Sun, frizer je u videu demonstrirao tehniku, i upozorio da običnom tehnikom nanošenja laka, možete svojoj kosi oduzeti volumen.

Tehnikom koju je pokazao, kosa neće djelovati raščupano, a volumen će biti sjajan. Sve što trebate napraviti je lak poprskati na dlan, a zatim ga rukom nježno raširiti po cijeloj dužini kose, prolazeći prstima kroz pramenove.

- Ljeti kosa zbog vlage i drugih vanjskih čimbenika može biti zaista grozna, a vlasi vam mogu letjeti po svuda. Lakom za kosu ih lako možete ukrotiti, ali morate biti pažljivi kako ga ne biste nanijeli previše, pa da kosa djeluje masno i 'slijepljeno' - rekao je u videu.

Također, upozorio je i da djevojke koje imaju vrlo osjetljva vlasišta, trebaju lak nanositi u manjim količinama, te ga stavljati većinom samo na vrhove, jer lak kosu može dodatno isušiti. Savjetovao je i da svakako prije nanošenja laka, kosu navlažite sredstvima za njegu, a važno je i da lak ne koristite više od dva puta dnevno, jer je to sasvim dovoljno.

Korisnicima se svidio njegov trik, te su mu u komentarima zahvaljivali što ga je podijelio.

- Hvala za savjet, nadam se da će mi tako manje isušiti kosu - napisala je jedna korisnica.

- Radim ovo već neko vrijeme i kosa mi općenito puno bolje izgleda - dodala je druga.

