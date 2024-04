Fotografija policajke izazvala žustru raspravu: 'Je li trebala ostaviti stražnjicu kod kuće?!'

Na društvenim mrežama kruži fotografija policajke, koja je navodno snimljena u Nizozemskoj i nosi opremu nizozemske policije. Naime, fotografija je izazvala brojne ljutite reakcije jer je u opisu pisalo: "Žene si ne mogu pomoći pa izlažu svoju seksualnost čak i kad im to ograničava kretanje u poslovima kojima se bave".

"A što je trebala napraviti? Ostaviti stražnjicu kod kuće i ponijeti stražnjicu za posao?", oštro je reagirala jedna korisnica. Fotografija policajke izazvala je žustru raspravu na Facebooku, prikupivši čak 1000 komentara.

Osim toga, otvorila su se i pitanja o položaju žena u sličnim zanimanjima. Tako su se javile i druge policajke, ali i zaštitarke. "Većina uopće ne radi opremu za nas, dobivamo mušku opremu i onda to često završi ovako kao što vidite na fotografiji, jer jednostavno nismo isto građeni, bez obzira što dobijemo najmanje brojeve", objasnila je jedna.

"Pokušajte kupiti žensku zaštitnu odjeću za rezanje drva. Sretno", dodala je druga korisnica. Jedna žena imala je isti problem kao i žena na fotografiji. "Žene ne traže uniforme, one ih dobivaju. I to muške. Manje brojeve. A njih dizajniraju muškarci. Ja imam veće bokove i ovako mi stoji uniforma", napisala je.

Druge žene komentirale su da su ovo sigurno muške hlače. "Ja isto radim u policiji, moj odjel ne želi nam naručiti ni pancirke, kamoli ženske hlače. Mene odora 'proguta'", tvrdila je još jedna policajka.

No, neki su tvrdili da su to ženske hlače koje savršeno pristaju policajki, a da je jedini 'zločin' to što je jako fit. Oni ne vide nikakav problem u tome. "Pa nisu hlače od betona da bi joj ograničavale kretanje. To su rastezljive hlače i sigurno se kreće brže od većine svojih kolega", dodao je još netko.

