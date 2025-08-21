Festival Taste the Mediterranean po prvi put stiže na Lošinj

Renomirani festival Taste the Mediterranean održat će se od 11. do 14. rujna u Malom Lošinju. Ovaj prestižni međunarodni događaj po prvi put na ovoj lokaciji ugostit će restorani Lošinj Hotels & Villas, slaveći najbolje iz mediteranske kuhinje, vina i kulture življenja.

Dio nezaobilaznog gourmet događanja u hrvatskom dijelu Mediterana, 13. izdanja Taste the Mediterranean, uključuje istaknute restorane u sastavu Lošinj Hotels & Villas. To su Michelinovom zvjezdicom nagrađeni Alfred Keller u sklopu Boutique Hotela Alhambra sa chefom Michaelom Gollenzom, Bava Innovation u Hotelu Bellevue sa chefom Davorom Fornažarom i Konoba Cigale smještena u uvali Čikat sa chefom Dinkom Lekićem.

Foto: Promo

Festival je dosad održan u Šibeniku, Rovinju, na otoku Hvaru i u Splitu, a sada će se po prvi put održati na Kvarneru, regiji koju je Institut za gastronomiju, kulturu, umjetnost i turizam sa sjedištem u Kataloniji proglasio Europskom regijom gastronomije za 2026. godinu. Idealna je to prilika za predstavljanje Hrvatske kao vodeće mediteranske gourmet destinacije.

Program festivala uključuje večere s lokalnim i međunarodnim chefovima iz Italije, Francuske, Slovenije i Španjolske. Poseban dio čine edukativni programi za učenike srednje ugostiteljske škole Ambroz Haračić te skup u Muzeju Apoksiomena s temama „Identitet na tanjuru“ i „Povratak korijenima“. Tijekom festivala održat će se i Lošinjska jedra oko svijeta – LOSINAVA, s ovogodišnjim partnerom Venecijom, dodatno povezujući gastronomiju i lokalnu turističku ponudu.

Foto: Promo

Gastronomija u Malom Lošinju prepoznata je kao ključni čimbenik privlačenja i zadržavanja gostiju, a festival Taste the Mediterranean dodatno ističe bogatstvo lokalnih sastojaka, autentične recepte i kulturnu raznolikost regije, potvrđujući Kvarner i Lošinj kao važna kulinarska odredišta Mediterana.

O Lošinj Hotels & Villas

Lošinj Hotels & Villas istaknuti je brend vrhunskih luksuznih hotela i povijesnih vila na slikovitom otoku Lošinju. Brend nastoji gostima pružiti jedinstvena iskustva, spajajući lokalne tradicije s modernim luksuzom u očaravajućem, prirodnom okruženju. Otok Lošinj ima bogatu lječilišnu baštinu koja datira još od kraja 19. stoljeća te je posvećen očuvanju i promicanju ostavštine luksuza i wellnessa.

Foto: Promo

Lošinj Hotels & Villas u svom portfelju ima luksuznu kolekciju, koja sadrži boutique i ultra luksuzne objekte, kao i klasičnu kolekciju s objektima s četiri zvjezdice, a svi su smješteni u srcu lošinjske ljekovite klime te nude prekrasan pogled na more, restorane svjetske klase, više puta nagrađene wellness programe te niz sadržaja idealnih za intimni bijeg, aktivni odmor ili obiteljski odmor.