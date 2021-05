Facebook rasprava: Većina žena tvrdi da im kod muškaraca izgled uopće nije bitan

Vjerojatno nema muškarca koji se nije nekad zapitao što žene gledaju i što ih na njima najviše privlači, a neke su od njih u jednoj Facebook raspravi nedavno na to i odgovorile.

Temu je u grupi 'She Said He Said' na Facebooku pokrenula stručnjakinja za veze i odnose Louanne Ward koja je dame zamolila da napišu koje su im osobine kod suprotnog spola najprivlačnije.

- Jesu li muškarci u pravu kad misle da će teže ženu nagovoriti na spoj ako nisu zgodni, visoki i tamni, bez obzira što su duhoviti, zanimljivi i pošteni kavaliri - pitala je Ward, a prema većini odgovora, čini se da je dobar izgled ženama najmanje važan.

Većina ih tako najviše cijeni muškarce koji su džentlmeni, a nakon toga ženama su bitni karakter, smisao za humor i poštenje.

Uz te su osobine neke dodale još tri stavke koje su im važne u vezama - kompatibilnost, povezanost i kemiju.

- Povezanost je na prvom mjesto, ako niste bliski, ništa od toga... - piše tako jedna žena i dodaje da je nakon povezanosti dvoje ljudi najbitnija 'kemija' među njima.

- Što muškarca čini privlačnim? Vrijednosti 'stare škole' - dodala je druga korisnica u grupi, a treća je napisala kako 'osobno želi iskrenog i pametnog tipa koji je uz to i kavalir,koji je može često nasmijati'. Foto: screenshot/facebook

Neke su napisale i kako ih često kod muškarca privuče njegov odnos prema drugima, posebno prema vlastitoj obitelji i prijateljima jer to 'najbolje pokazuje kakav je', prenosi Daily Star.

- Bitno je i da pokaže interes za vas, da nije fokusiran samo na sebe - dodala je jedna žena, no bilo je i onih koje misle da 'tko god kaže da mu izgled nije bitan, laže'...

- Mislim da niste u potpunosti iskrene. Svi naravno imamo različite ukuse, ali fizička je privlačnost itekako bitna, pogotovo na početku veze - zaključila je korisnica..

