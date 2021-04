Njemu je 31, ali ne želi partnericu ispod 60 godina: 'Najstarija s kojom sam bio imala je 91'

Kyle iz Pittsburgha opisuje sebe kao muškarca koji je 'navučen na izlaženje sa starijim ženama'. Otkrio je tako, za TLC televiziju, da je sa samo 18 godina izlazio sa ženom koja je imala 50, prenosi The Sun.



Sada, kada mu je 31, kaže kako partnerica mora biti stara barem 60 godina, a čak je neko vrijeme viđao jednu kojoj je bilo više od 90 godina.

"Prvi put kad sam shvatio da me privlače starije žene imao sam samo 12 godina, išao sam u šesti razred. Predavala nam je zgodna profesorica kojoj je bilo više od 60 godina. Seks sa starijim ženama jednako je strastven kao i s mlađim, one mogu jednako uživati u tome."



Njegovi prijatelji pokušali su ga nagovoriti da se počne viđati s mlađim djevojkama, ali njega to, kako kaže, ne zanima. "Nije da mi nisu privlačne djevojke mojih godina, ali nisu dovoljno zrele", ispričao je.

