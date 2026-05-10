Ovo je 5 najbrižnijih majki životinjskog svijeta: Za svoje mladunce spremne su učiniti čuda
Majčinska briga ne postoji samo u ljudskom svijetu. I u životinjskom carstvu postoje majke koje ulažu golem trud kako bi zaštitile, nahranile i naučile svoje mladunce svemu što im je potrebno za preživljavanje. Od ledenih prostranstava Arktika do afričkih savana i gustih šuma, mnoge životinjske majke svakodnevno pokazuju iznimnu upornost, nježnost i snagu.
Neke svoje mladunce nose, druge ih uče loviti, treće ih griju vlastitim tijelom, a neke se oslanjaju na pomoć cijele zajednice. Donosimo pet nevjerojatnih majki iz životinjskog svijeta koje za svoje potomke čine mnogo više nego što na prvi pogled možemo zamisliti, piše World Wild Life.
Orangutanica: Veza između majke orangutana i njezina mladunca jedna je od najčvršćih u prirodi. Tijekom prve dvije godine života mladunče potpuno ovisi o majci, i to ne samo za hranu nego i za kretanje kroz krošnje. Majka ostaje uz mladunca šest do sedam godina, učeći ga gdje pronaći hranu, što jesti, kako jesti i kako izgraditi gnijezdo za spavanje.
Polarna medvjedica: Majke polarnih medvjeda najčešće imaju blizance, a mladunci uz njih ostaju oko dvije godine. Brlog izrađuju kopanjem duboko u snježnim nanosima, stvarajući zaštićen prostor u kojem mladunci dolaze na svijet. Majka ih grije vlastitim tijelom i hrani mlijekom, a nakon nekoliko mjeseci mladunci izlaze iz brloga kako bi se priviknuli na vanjske temperature i kasnije naučili loviti.
Afrička slonica: Kod afričkih slonova mlada majka nije sama u brizi za svoje mladunče. Slonovi žive u matrijarhalnim zajednicama pa druge ženke iz skupine pomažu teletu da nakon rođenja stane na noge i nauči sisati. Starije slonice prilagođavaju tempo kretanja krda kako bi ih mladunče moglo pratiti, a promatrajući odrasle uči koje biljke jesti i kako do njih doći.
Gepardica: Majke geparda svoje mladunce odgajaju same i u izolaciji. Leglo, koje obično broji od dva do šest mladunaca, premještaju svaka četiri dana kako se ne bi nakupio miris koji bi mogao privući grabežljivce. Nakon otprilike 18 mjeseci učenja lova, mladunci napuštaju majku, ali još neko vrijeme ostaju zajedno kao skupina braće i sestara.
Carska pingvinka: Kod carskih pingvina briga o mladuncu počinje neobičnom podjelom roditeljskih zadataka. Nakon što snese jaje, majka ga ostavlja mužjaku, koji ga čuva, dok ona odlazi prema oceanu u potragu za hranom. Može prijeći i do 80 kilometara kako bi se nahranila ribom, a zatim se vraća mladuncu i hrani ga probavljenom hranom, grijući ga pritom vlastitim tijelom i posebnim naborom kože.