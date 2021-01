Ea Crnić je Career Paths studentica: 'Inicijativa mi pomaže shvatiti koja mi područja odgovaraju i što bih studirala'

U subotu će se održati virtualni sajam Career Paths čiji je cilj usmjeriti mlade u odabiru karijere. Nakon prošlogodišnje uspješne konferencije, i ove nas godine očekuju izvrsni paneli, a jedan od njih će moderirati i 17-godišnja Ea Crnić. Na panelu "Tvoja karijera je naš cilj" iz studentske perspektive moderirat će ga Ea Crnić, inače Career Paths studentica, a govornici su Milena Đuričić (suosnivačica i voditeljica odjela u Videomitu), Tanja Golešić (predsjednica uprave Jimmy Choo), Eric Villency (direktor Villency Grupe) i Sebastian Suhl (direktor Trussardija).



Reci nam nešto više o sebi!

Moje ime je Ea Maria Crnić. Imam 17 godina i pohađam IB Diploma program u XV. gimnaziji. Imam veliku želju za studiranjem u inozemstvu, no nisam sigurna još gdje bih studirala. Volim učiti nove jezike, no također imam veliki interes za međunarodne poslove, poslovanje, marketing i biologiju. Također jako volim putovati i upoznavati nove ljude i raznovrsne kulture.



Išla si u SAD na dva Summer Discovery UCLA programa - kako si se odlučila na to, kakvo je tvoje iskustvo, što bi izdvojila?

Tako je, na ljeto 2019. godine otišla sam u SAD u Los Angeles na kampus UCLA-a kao dio Summer Discovery programa. Tamo sam pohađala dva programa, Crime Scene Investigation, CSI, program i Business of Fashion program. Odlučila sam se na to iskustvo kako bih istražila raznovrsna područja studija i kako bih vidjela kako je to živjeti na kampusu na drugom kraju svijeta. Cjelokupno iskustvo je bilo nestvarno, naučilo me mnogo stvari o samoj sebi kao i o svojim ambicijama i željama. Teško je izdvojiti samo nekoliko stvari, no nešto što ću uvijek pamtiti su sva poznanstva uključujući sve prijatelje i profesore s kojima sam i dalje u kontaktu. Također bi izdvojila činjenicu da sam naučila biti mnogo samostalnija i samouvjerena. Sigurna sam da ću zauvijek pamtiti to iskustvo, sve bih dala da ga mogu iskusiti ispočetka!

Foto: Career Paths Connects 2020.

Na fotografiji: Ea Crnić i Bob Musiker

Reci nam više o programima koje si pohađala!

CSI - Crime Scene Investigation program bio je moj prvi odabir, odmah mi je zapeo za oko. Oduvijek volim gledati serije i filmove s tom tematikom, i uvijek me zanimalo kako to sve zapravo funkcionira u pravom životu, te sam odmah znala da je taj program savršen za mene. Nastava je bila održana vežinu vremena u učionicu gdje smo radili raznovrsne pokuse i projekte, a tako se i upoznali s pravim slučajevima. Ostatak nastave je bio podjeljen na dva izleta. Prvi izlet bio je u policijsku postaju na kampusu gdje smo vidjeli kako policijske ćelije izgledaju, kako su oružja čuvana i kako je organiziran prijevoz izgleda danas u SAD. Drugi izlet bio je odlazak u mrtvačnicu, svima nam je to bio veliki doživljaj. Tamo smo promatrali organe zahvaćene tumorom i upoznali se s procesom obdukcije. Drugi program koji sam također pohađala je Business of Fashion. Odabrala sam ovaj program iz razloga što me poslovanje općenito zanima, a u slobodno vrijeme volim pratiti modu. Nastava se sastavljala od mnogo prezentacija, kratkih filmova i jednog velikog projekta. Trebali smo osmisliti svoj modni brend i prezentirati ga u detalje. Imali smo jedan izlet, posjetili smo jedan mali muzej mode kako bismo dobili ideje za projekt. Iako vrlo različiti, oba programa su bila vrlo zanimljiva i naučila me mnogo o drugačijim područjima.

Foto: Career Paths Connects 2020.

Foto: Career Paths Connects 2020.

Zašto bi drugima preporučila Career Paths?

Ja sam učenica Career Pathsa od njihovog početka u Hrvatskoj, odnosno od 2019. U ove prethodne dvije godine doživjela sam bezbroj iskustva uz pomoć Career Pathsa, a tako sam i upoznala sebe. Sigurna sam da mnogo učenika ne zna što bi htjeli studirati i raditi u životu poput mene, a Career Paths savršena je organizacija koja učenicima pomaže upravo oko toga. S njima ćete pronaći svoje ambicije i želje, a tako i savršen fakultet. Career Paths pomaže učenicima shvatiti koja područja im istinski odgovaraju, a koja ne. Uz njih je proces prijavljivanja i upisivanja na fakultet značajno lakši, opušteniji i manje stresan. Također vam pomažu napisati vaš prvi CV, a tako i pronaći ljetne programe svugdje u svijetu koji vam savršeno odgovaraju. Career Paths je sa mnom uz moj svaki korak i mogu reći da sam sigurna da sam u dobrim rukama.



Gdje se vidiš u budućnosti, kakvi su ti planovi?

Još nisam sigurna gdje se točno vidim u budućnosti, no upravo zato je CP tu uz mene. Prošlo ljeto su me bili primili u Columbia University Immersion Programme u SAD-u, no nažalost zbog situacije s pandemijom koronavirusa nisam bila u mogućnosti ići u New York. Jedini plan koji imam trenutno je ponovno napraviti cijeli proces prijavljivanja uz pomoć CP, i nadati se da ću ponovno biti prihvaćena. Osim toga, s obzirom na to da sam treći razred, moram se fokusirati na polaganje SAT-a na engleskom i na francuskom jeziku što isto tako zahtijeva puno vremena. No, moj najveći san ipak ostaje provesti ljeto u New Yorku da udahnem dašak atmosfere na Columbia University kampusu.

Dermatolog otkrio zašto ne bismo trebali koristiti maramice za uklanjanje šminke:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priča lijepe Hrvatice pravo je nadahnuće! Ona je majka, studentica i sjajna sportašica: