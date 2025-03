Dreser pasa otkriva: Ovo su znakovi da je vaš pas pod stresom, iako izgleda sretno

Psi su divni pratitelji koji mogu obogatiti naš život te donijeti ljubav, veselje i društvo. Međutim, prije nego što odlučimo uzeti psa, važno je biti svjestan njihovih potreba, ponašanja i karakteristika koje zahtijevaju odgovornost i posvećenost. Svaka pasmina ima svoje specifične osobine i energetske zahtjeve, a psi mogu imati različite temperamentne osobine koje utječu na njihovu prilagodbu životu u obitelji.

Poznati po svojoj nepokolebljivoj odanosti, psi često pokazuju jasne znakove sreće i stresa. Ali koliko dobro uistinu razumijemo što osjećaju naši ljubimci? Stručnjaci su istaknuli ključna ponašanja koja vlasnicima kućnih ljubimaca mogu pomoći da prepoznaju kada su njihovi psi pod stresom ili nesretni, prenosi Daily Record. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca iskazuju svoju naklonost zagrljajima, ali pokazalo se da ne cijene svi psi ovu gestu.

"Dok maženje pasa nama pruža veliku utjehu, isto se ne može uvijek reći i za njih. Neki psi zapravo mogu smatrati zagrljaje prilično stresnima. To je zato što omatanja ruku oko njih i čvrsto držanje može biti vrlo opterećujuće i prijeteće za neke pse, što je posebno važna lekcija koju treba naučiti malu djecu", objasnio je psiholog i trener Philip Legood. Dodao je i da postoje znakovi koji upućuju na to da vaš pas možda ne uživa u zagrljaju, a to su ukočeno držanje tijela, ravno stisnute uši, lizanja usana, usne povučene unatrag, pa čak i podignute šape.

S druge strane, Philip je istaknuo jasne znakove koji pokazuju da je pas sretan u vašem zagrljaju. "Oni uključuju opušteno 'mršavo' držanje tijela, labav rep ili mahanje repom, uši koje su spuštene ili su blago prema naprijed te meko lice s otvorenim ustima", rekao je trener pasa. Vođenje računa o razinama stresa vašeg psa jednako je važno kao i prepoznati njihovu sreću. Dr. Charlotte Rice, viša veterinarska tehnička menadžerica, preporučila je korištenje P.E.E.P. testa za prepoznavanje znakova stresa kod vašeg ljubimca.

"Unatoč njihovoj reputaciji sretnih životinja, psi mogu biti pod stresom baš kao i mi. Ako primijetite da se vaš pas ponaša ljutito i posumnjate da bi to moglo biti zbog živaca, nemojte ga disciplinirati nego razgovarajte s veterinarom", objasnila je. Dodala je i da, ako je vaš ljubimac pod stresom, neće to nužno učiniti očiglednim. "Ne očekujte da će ljuto odmarširati ili zalupiti vratima i pustiti glasnu glazbu u svojoj spavaćoj sobi. Umjesto toga, morat ćete obratiti pozornost na različite, suptilnije znakove da biste otkrili što se događa", rekla je.

Dr. Charlotte Rice podijelila je jednostavnu metodu koja pomaže vlasnicima pasa da prepoznaju znakove stresa kod svojih ljubimaca, a radi se P.E.E.P. testu. P označava držanje (eng. posture) te trebate vidjeti je li vaš ljubimac pogrbljen, napet, šćućuren ili se brani. E su oči (eng. eyes): jesu li mu oči raširene, napete ili su im zjenice raširene? Drugo E označava uši (eng. ears) pa pogledajte jesu li vašem psu uši spljoštene ili pričvršćene unazad.

Zadnje P označava položaj (eng. position) te biste trebali provjeriti okreće li se vaš ljubimac, skriva li ili pokazuje ponašanje bježanja. "Ako vaš pas ili mačka pokazuju bilo koje od ovih ponašanja, možda su pod stresom", rekla je dr. Rice. Ako ste zabrinuti zbog ponašanja svog ljubimca, važno je što prije potražiti stručni savjet od kvalificiranog veterinara.