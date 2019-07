Doselio se u Dubravu pa ga iznenadili: Ako preživiš ova dva izazova ide još par

U grupi dubrava.hr na Facebooku pojavila se zanimljiva objava s 'opasnim' kriterijima ulaska u ovaj poznati zagrebački kvart.

Dubrava je kvart na istoku grada, a poznata je po mnogo stvari. Odličnim sportašima, jurnjavama skupih automobila i velikom broju trgovačkih lanaca na maloj udaljenosti. Ipak, ljudi su uvijek spremni za zezanciju, što pokazuje i ovaj primjer. Jedan se muškarac doselio svojoj djevojci u Dubravi, a ljude iz grupe 'Zagreb Dubrava naš Kvart 'upitao je želi li tko igrati nogomet vikendom. Dobio je vrlo zanimljiv odgovor.

Sve je prenijela druga popularna grupa o ovom kvartu dubrava.hr uz komentar na objavu: "nemre to sam tak!"

Foto: Facebook

"Pozdrav ekipa. Ovako, nedavno sam se doselio u Dubravu kod cure pa me zanima ima li netko s kime bih mogao igrati nogomet, subota, nedjelja. Ja sam prije igrao u Štefanovcu u Malom domu pa ako netko ima neka mi pošalje poruku da se dogovorimo. Hvala unaprijed"

Odogovor je sadržavao različite 'izazove' koje treba napraviti prije nego zajedno zaigraju nogomet:

Foto: Facebook/dubrava.hr

"Kak to misliš 'doselio se kod cure u Dubravu' Sam tak? Jel si prošao inicijaciju u kvartu? Čija je to cura bila prije? Pusti druženje preko nogometa odma. Prvo na Aveniju i policajcima golu guicu pokazat. Onda na plac uzet kilu duhana i pobjeći, ako preživiš prva dva izazova, ide još par njih pa onda možemo o nogometu. Nejde to 'ja se doselio'."

Ljudi su u komentarima oduševljeni objavom, a netko je dodao i da treba kupiti ciglu, dok mu je jedan muškarac zamjerio napisano ime kvarta Dubrava malim slovom. Svi su se dobro zabavili i na kraju mu poželjeli dobrodošlicu.