Prvi seks vam je zapečatio sudbinu? Znanstvenici otkrili neočekivanu vezu između gubitka nevinosti i bržeg starenja

Trenutak prvog spolnog iskustva za mnoge je važna prekretnica u adolescenciji, no on bi mogao biti i više od toga. Nova studija objavljena u časopisu Healthcare and Rehabilitation upućuje na to da dob u kojoj osoba ima prvi spolni odnos može biti povezana s načinom na koji stari kasnije u životu. Tim istraživača sa Sveučilišta Shandong u Kini proveo je opsežnu analizu kako bi utvrdio postoji li veza između vremena seksualne inicijacije i različitih pokazatelja starenja, uključujući cjelokupni profil starenja, dugovječnost, životni vijek roditelja, krhkost i opće zdravstveno stanje.

Koristeći metodu poznatu kao Mendelijeva randomizacija, koja se služi prirodnim genetskim varijacijama za ispitivanje vjerojatnih uzročno-posljedičnih veza, znanstvenici su otkrili intrigantne obrasce. Njihovi rezultati pokazuju da je genetska predispozicija za raniji prvi spolni odnos statistički povezana s manje povoljnim višedimenzionalnim profilom starenja, kraćim mjerama povezanim s dugovječnošću i višom razinom krhkosti u kasnijim godinama. Ovo otkriće otvara vrata novom razumijevanju kako rani životni događaji mogu baciti dugu sjenu na naše biološko stanje desetljećima kasnije.

Ipak, znanstvenici naglašavaju kako sam čin ranijeg stupanja u spolne odnose ne uzrokuje izravno brže starenje. Veza je puno složenija i posredovana je nizom drugih faktora. "Istražili smo zašto bi ta veza mogla postojati. Od 145 mogućih posrednika, 34 su zadovoljila kriterije za daljnju analizu", pojasnio je prvi autor studije Kaixian Wang. Među njima su se posebno istaknula četiri čimbenika: indeks krhkosti, osjećaj kroničnog nezadovoljstva ili jada (eng. miserableness), kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) te poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD).

Drugim riječima, genetska sklonost ranijem seksualnom debiju često se pojavljuje zajedno s drugim psihološkim, bihevioralnim i zdravstvenim izazovima koji zajedno doprinose lošijim ishodima starenja. Primjerice, KOPB je često povezan s pušenjem, ponašanjem koje spada u rizičnu kategoriju, dok ADHD može utjecati na impulzivnost, a kronično loše raspoloženje i stres dokazano negativno utječu na tjelesno zdravlje kroz upalne procese i druge biološke mehanizme.

Ova saznanja nadovezuju se na ranija istraživanja koja su također povezivala dob seksualne inicijacije s dugoročnim zdravstvenim posljedicama. Studije su pokazale da je raniji početak spolnog života, definiran različito kao dob ispod 15 ili 17 godina, povezan s većim brojem spolnih partnera tijekom života, povećanim rizikom od spolno prenosivih bolesti te većom vjerojatnošću za poremećaje povezane s uporabom nikotina i marihuane u odrasloj dobi. Neke su analize ukazale da su negativni učinci izraženiji kod žena, koje su pokazale veću sklonost razvoju depresije u mlađoj odrasloj dobi ako su spolne odnose započele prije 16. godine. Međutim, važno je istaknuti da znanstvena zajednica nije u potpunosti suglasna oko trajanja i jačine tih učinaka, a neke studije sugeriraju da se veza s mentalnim zdravljem, poput depresije, može objasniti postojećim problemima i prije samog spolnog odnosa.

Perspektiva životnog puta sugerira da nije ključna samo dob, već i kontekst i normativnost tog iskustva. Istraživanja su pokazala da osobe koje stupe u spolne odnose "na vrijeme", što se obično smatra razdobljem između 16. i 18. godine, često prijavljuju veće seksualno zadovoljstvo, bolje mentalno zdravlje i kvalitetniji društveno-romantični razvoj u usporedbi s onima koji to učine značajno ranije ili kasnije. Negativan kontekst prvog iskustva, poput osjećaja pritiska ili neželjenosti, također je snažan prediktor kasnijih seksualnih problema i smanjenog zadovoljstva životom.

Stoga, umjesto da se rani spolni odnos promatra kao izolirani čin, on se mora shvatiti kao dio šireg sklopa životnih iskustava koja oblikuju pojedinca. "Naši nalazi ne znače da jedno ponašanje određuje buduće zdravlje osobe. Umjesto toga, oni naglašavaju kako se rana životna iskustva mogu grupirati s izazovima mentalnog zdravlja, rizicima od kroničnih bolesti i funkcionalnim padom tijekom vremena", zaključio je Wang.

Prevencija kao ključ zdravijeg starenja

S obzirom na složenost ove veze, rješenje ne leži u jednostavnom zagovaranju odgađanja spolnih odnosa, već u sveobuhvatnom pristupu zdravlju adolescenata. Programi koji su se fokusirali isključivo na apstinenciju često su se pokazali neučinkovitima ili bi, u nekim slučajevima, doveli do rizičnijeg ponašanja jednom kada bi adolescenti postali spolno aktivni. Umjesto toga, stručnjaci ističu važnost prevencije i intervencije tijekom cijelog života. Ključni zaštitni faktori uključuju snažnu povezanost s roditeljima, otvorenu komunikaciju o seksualnosti, pozitivne vršnjačke uzore te osjećaj pripadnosti zajednici. S druge strane, rizični faktori poput zlostavljanja u djetinjstvu, nesigurnog okruženja i izloženosti eksplicitnim medijskim sadržajima povećavaju vjerojatnost ranijih i rizičnijih spolnih iskustava.

"Prevencija i intervencija mogu pomoći u smanjenju kasnijih zdravstvenih nedostataka i promicanju zdravijeg starenja", ističe autor studije Long Sun. "Naši nalazi dodatno potvrđuju vrijednost rane seksualne edukacije i šire podrške adolescentima koji bi mogli biti pod većim rizikom." Važno je napomenuti i ograničenje same studije, koja se temelji na genetskim podacima osoba europskog podrijetla, zbog čega je potrebno provesti daljnja istraživanja na drugim populacijama kako bi se potvrdila univerzalnost ovih nalaza. U konačnici, poruka je jasna: briga o zdravlju u starijoj dobi započinje puno ranije nego što mislimo, a podrška mladima u ključnim razvojnim fazama temelj je dugog i zdravog života.