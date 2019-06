Dopustila posinku da je zove 'mama' pa izazvala žustru raspravu: 'Izuzetno neprimjereno'

Britanka ima osmogodišnju pokćerku i trogodišnjeg posinka sa svojim sadašnjim suprugom za kojeg se udala prije šest godina. Bivša supruga njezina muža također se ponovno udala, međutim odnosi u obitelji ovih su dana zategnuti.

- Dobro se slažemo. Nismo pretjerano bliski, ali se poštujemo. Promjene su nastale prošlog vikenda kada me moj posinak pitao smije li me zvati 'mama'. Nisam pretjerano razmišljala, nego sam odmah rekla da može, međutim to je uzrujalo njegovu biološku mamu, koja je odmah kontaktirala mojeg supruga. Rekla je djeci da me zovu imenom jer ja nisam njihova mama, a isto očekuje i od mojeg supruga. Ne želim uzrokovati zlu krv među nama jer bi se to moglo odraziti na djecu, a ne želim ih dovoditi u neugodnu situaciju. Ne mislim da sam napravila nešto krivo, jesam li pogriješila? - napisala je žena u grupi Mumsnet.

Iako je žena mišljenja kako nije pogriješila u svojoj odluci, brojni se korisnici u grupi ne slažu s njom.

'Kako bi se ti osjećala da tvoj sin neku drugu ženu naziva majkom?', 'Izuzetno neprimjereno. Ne odobravam ovakvo ponašanje', 'Ti nisi njegova majka, što znači da te on ne bi trebao niti nazivati tim imenom', bili su neki od komentara.

Neki su se pak poistovjetili s pomajkom.

'Oni znaju tko je njihova prava majka i to nitko nikada ne može promijeniti', 'Ovo nije tako strašno niti ozbiljno. Njihova majka vrlo dobro zna tko je ona i to ne treba dodatno naglašavati', komentirali su drugi.