'Odmalena sam htjela biti majka. Našla sam donora sperme na Facebooku i zatrudnjela s 18'

Ann Barter, iz Halsteada, za svoj je osamnaesti rođendan htjela dijete. I dok je većina njezinih vršnjaka neprestano izlazila u klubove, ona je na Facebooku tražila donora sperme. Našla ga je u Facebook grupi te se odmah sastala s njim. Mladić je bio iz Londona, a sastali su se u jednom hotelu gdje joj je uručio spermu. Ann sada ima 19 godina te je majka osmomjesečne kćeri Anele. Ističe kako ne žali ni za čime jer je oduvijek htjela biti majka, piše The Sun.

- Mislim da sam rođena da budem majka, no nisam našla dečka koji bi htio osnovati obitelj tako rano. Našla sam ozbiljnu Facebook grupu i odličnog mladića. Znam da su neki zgroženi ovom mojom odlukom, ali ja sam tako htjela i odlična sam majka. Zrela sam, neovisna i ne žalim ni za čim. To je moje tijelo i nitko mi nema pravo govoriti što ću s njim - kazala je Ann.

Annin slučaj u budućnosti možda i ne bude tako rijedak. Naime, istraživanje provedeno 2012. godine pokazalo je da je četvrtina žena registriranih u banci za spermu bilo ispod 25 godina.

- Odgojila me samohrana majka, tako da nikada nisam imala očinsku figuru, niti mi je ikada trebala. Upravo sam iz tog razloga dovoljno samouvjerena da ću dobro odraditi ulogu majke. Kada sam navršila 16 godina, odlučila sam da želim postati majka, te sam tada i krenula s potragom za donorom. U siječnju 2017. godine, upoznala sam Toma koji je imao 31 godinu. Imao je plavu kosu, plave oči te je diplomirao na Sveučilištu u Londonu.

Znala sam da je baš on taj! Moja majka je ispočetka bila bijesna, te se nikako nije slagala s ovom odlukom, međutim danas mi je veća potpora nego bilo tko na svijetu. Ni moja rodbina nikako nije ovo odobravala, no danas svi ipak prihvaćaju. Kada sam bila trudna 3 mjeseca, objavila sam na Facebooku da sam trudna, te su me mnogi pitali za oca, na što sam ja rekla da sam zatrudnjela pomoću donora. Nikome se ne opravdavam i svakog dana uživam u majčinstvu!