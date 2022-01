Dopisivali su se 10 godina, a onda je saznala da on uopće ne postoji - osoba iza tipkovnice bila joj je blizu cijelo vrijeme...

Kirat Assi, 42-godišnjakinja iz Londona počela se dopisivati s jednim muškarcem davne 2009. godine. Sve je počelo tako što je na Facebooku dobila poruku od bivšeg dečka svoje sestrične koji je tražio savjet kako da obnovi vezu s njom.



Postali su sve bliži, dopisivali su se pet mjeseci, a onda je on umro. Sestrična Simran Bhogal dala joj je tada e-mail adresu njegovog navodnog brata Bobbyja da mu izrazi sućut. Kasnije su izmijenili i profile na društvenim mrežama.



Bobby je bio liječnik koji živi u Australiji, a on i Assi brzo su se zaljubili jedan u drugoga. Komunicirali su svakodnevno i stalno dogovarali prvi susret uživo, ali svaki put bi nešto iskrsnulo - s Bobbyjeve strane. Jednom je čak rekao da je imao srčani udar i da je završio u bolnici, a kad god bi ga Kirat detaljnije ispitivala o njegovom životu i razlozima zbog kojih se nikako ne mogu naći, on bi počeo prijetiti samoubojstvom

Godine su prolazile i koliko god je Kirat odgovarala njegova pažnja i razgovori, odlučila je unajmiti privatnog detektiva kako bi otkrila nešto više o njemu.



Istraga je trajala mjesecima, bilo je uključeno mnoštvo svjedoka, čak i muškarac kojem su ukradene fotografije i cijeli identitet. Bobby zaista postoji, ali nije on bio iza tipkovnice i dopisivao se godinama s Kirat, već je to bila jedna osoba iz njezine blizine...



Detektivi su je šokirali kada su otkrili da je sve ovo radila njezina sestrična. "Ovo je utjecalo na moje zdravlje, obitelj, prijatelje, društveni život, karijeru... Uništila mi je život i uzela u nepovrat deset godina", kaže Kirat.



Kako prenosi Daily Mail, ovo je jedan od najsloženijih i najdugotrajnijih catfishing slučajeva, odnosno lažnog predstavljanja na internetu.

