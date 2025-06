Doktori upozoravaju na opasan novi trend koji se širi TikTokom: 'Uništava zdravlje djevojčica, a sudjeluju čak i 7-godišnjakinje'

Nije tajna da su mlade djevojke sve više opsjednute ljepotom – dovoljno je baciti pogled na popularnost videa tipa "Get ready with me" na društvenim mrežama. No, nova studija Sveučilišta Northwestern upozorava da ova opsesija dolazi uz visoku cijenu – i doslovno, i zdravstveno, piše New York Post.

Prema anketi iz prošle godine, čak 76% roditelja izjavilo je da njihove kćeri u dobi od 7 do 17 godina imaju vlastitu "rutinu njege kože". No prema studiji, djevojke troše goleme iznose na proizvode koji mogu izazvati crvenilo, iritaciju, pa čak i povećanu osjetljivost na sunce – dok istovremeno zanemaruju osnovnu zaštitu poput kreme za sunčanje.

Kako bi detaljno istražile fenomen, dr. Molly Hales i dr. Tara Lagu – dermatologinja i liječnica sa Sveučilišta Northwestern – otvorile su TikTok račune predstavljajući se kao 13-godišnjakinje. Analizirale su 100 najgledanijih videozapisa s odjeljka "Za tebe", prateći dob autora, korištene proizvode i ukupne troškove rutina.

Rezultati su alarmantni: djevojke u dobi između 7 i 18 godina u prosjeku koriste šest proizvoda u jednoj rutini – neke čak i više od deset. Mjesečna potrošnja na njegu kože doseže prosječno 148 eura, dok ekstremni slučajevi prelaze i 440 eura.

Jedan video prikazuje djevojčicu koja nanosi 10 različitih proizvoda na lice u svega šest minuta, a tijekom snimanja doživljava peckanje i vidljivu reakciju kože. "Iritacije najčešće nastaju kada djeca koriste proizvode sa suprotstavljenim aktivnim sastojcima, ili kada nesvjesno višestruko nanose isti sastojak kroz različite proizvode", objašnjava dr. Hales.

Možda najalarmantniji podatak iz studije: samo 26% videa uključuje kremu za sunčanje – iako je upravo ona ključna u prevenciji raka kože. Umjesto toga, fokus je na brzom učinku: sjaj, zategnutost, "glow".

"Kulturološki smo zdravlje poistovjetili s ljepotom, vitkošću i bjelinom", upozorava Hales, "Podmuklo u cijeloj priči je što rutina njege kože izgleda kao da se radi o zdravlju – a često se radi samo o izgledu”.

Studija, objavljena u časopisu Pediatrics, prva je recenzirana analiza ovakvog tipa. Osim fizičkih rizika, ističe i mentalne posljedice: niže samopoštovanje, potreba za potvrdom i pritisak da se ispunjavaju nerealni standardi ljepote. "Mnogi videozapisi promiču ideju 'sjajnije, svjetlije kože' – što je još jedan oblik prikrivene diskriminacije i pritiska na mlade djevojke", kaže dr. Lagu.

Što kaže TikTok?

Iz TikToka podsjećaju da je platforma namijenjena korisnicima starijima od 13 godina. Kreatori koji se pokažu kao mlađi uklanjaju se s platforme, a tvrtka navodi kako surađuje s vanjskim stručnjacima za razvoj adolescenata i zdravstvenim radnicima na osmišljavanju zaštitnih politika.

Iako bi rutina njege kože trebala biti znak brige o sebi, među djevojčicama postaje sve više odraz pritiska društvenih mreža, marketinga i standarda koji imaju malo veze sa stvarnim zdravljem. Stručnjaci pozivaju roditelje i škole da s djecom otvore razgovore o zdravlju, samopoštovanju i kritičkom razmišljanju – jer ono što se nanosi na lice, često duboko utječe i na unutarnji svijet.