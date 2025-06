VIDEO Turkinja ostala šokirana Hrvatima zbog ove stvari: 'Zaista ne razumijem ovo'

Turska tiktokerica Inci Burcu Emeksiz nedavno je posjetila Hrvatsku i svoje dojmove podijelila online s pratiteljima. Posebnu pažnju privukao je video gdje komentira, prema njoj, frapantnu razliku u modnim odabirima Hrvatica i Hrvata. Video je postao viralan, potaknuvši raspravu na njezinom TikTok profilu.

Na početku spornog videa, Inci se izravno obratila gledateljima pitanjem: - Trenutno se nalazim u Hrvatskoj. Znate li što je problem u Europi - počela je. Zatim je pojasnila na što misli, ne štedeći komplimente na račun Hrvatica: - Sve žene su tako prekrasne. Noćni život upravo počinje i sve žene nose štikle, prelijepe outfite… Sve su našminkane i sve su savršene - oduševljeno je konstatirala, diveći se trudu koji Hrvatice ulažu u svoj izgled, posebno za večernje izlaske.

Međutim, nakon pohvala upućenih ženama, uslijedio je hladan tuš za muški dio populacije. - Ali muškarci...- započela je vidno iznenađena, a zatim s nevjericom dodala: - Oni samo obuku Adidas i to je to. Po meni je to tako ludo. Svoje opažanje zaključila je provokativnim pitanjem koje je odjeknulo društvenim mrežama i izazvalo brojne reakcije: - Zašto ste s takvim muškarcima - ćime je očito aludirala na to da Hrvatice zaslužuju partnere koji se više trude oko svog izgleda.

U opisu videa, koji je prikupio gotovo 105 tisuća pregleda, dodatno je naglasila svoju zbunjenost: - Zaista ne razumijem ovo. Žene su tako lijepe ovdje. Zašto izlazite na spojeve s muškarcima koji nose Adidas - napisala je. Reakcije na njezine riječi nisu izostale. Dok su neki podržali njezino viđenje, veći dio publike njezine je riječi dočekao s negodovanjem, ističući kako odjeća nije mjerilo vrijednosti. - Meni zaista nije bitno što netko oblači - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: - Mi ne prosuđujemo ljude na osnovi odjeće - poručio je. Pojedinci su je optužili za površnost: - Ovo je tako površno. Valjda voliš osobu zbog toga kakva je, a ne zbog toga što nosi - jedan je od komentara koji sažima kritike na račun turske tiktokerice.