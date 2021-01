Djevojka ga je prevarila, pa se poseksao s njezinom mlađom sestrom kako bi se osvetio

Mladić se obratio psihoterapeutkinji Deidre koja putem portala The Sun odgovara na pisma ljudi koje su snašli problemi, najčešće u ljubavi. Njemu, kao i njegovoj djevojci je 21 godina, a zajedno su već tri. Imali su neke probleme i nesuglasice, ali mislio je kako su sve riješili. "Iako sam ja mislio da smo sada napokon uredu, saznao sam da me prevarila dok je bila na jednoj djevojačkoj večeri. Osjećala je grižnju savjest i sve mi je rekla čim smo se vidjeli."



Povrijeđen i tužan, otišao je s prijateljima u obližnji pub, a nakon nekoliko pića odlučio je otići do djevojke u stan. Ondje je sreo njezinu sestru koja se našla u sličnoj situaciji sa svojim partnerom i trebala je nekoga tko će je utješiti. "Odjednom smo se počeli ljubiti i na kraju smo završili u krevetu. Moja djevojka počela je sumnjati da nešto nije uredu, ali čak i nakon što sam priznao prevaru ona želi raditi na našoj vezi. Njezini roditelji također vrše pritisak na mene, a ja samo želim biti s njezinom mlađom sestrom."



Deidre odgovara: "Koliko su veliki vaši problemi i postoje li oni zaista ili tebi treba uzbuđenje, a djevojka je htjela malo odvratiti misli od nesuglasica? Moj savjet je da ne budete s njezinom sestrom jer ćete samo napraviti kaos u obitelji. Vaša djevojka možda želi ponovno biti zajedno, ali morate biti iskreni prema sebi. Ostajete li zajedno iz navike? Suočite se s tim, osim ako se ne želite ozbiljnu vezu, vrijeme je krenete dalje."

