Dječaci izloženiji seksualnom zlostavljanju na internetu od djevojčica

Dječaci su izloženiji od djevojčica najtežim oblicima seksualnog zlostavljanja na internetu, pokazalo je izvješće Interpola koje ukazuje na nepoznate aspekte toga problema.

Organizacije koje se bore protiv krijumčarenja ljudi kažu kako je globalna dostupnost jeftinog i brzog interneta i mobitela potaknula porast zloupotrebe djece na internetu, što uključuje i uživo prenošenje zlostavljanja djece i prodaju radi seksualnih odnosa.

Iako su djevojčice žrtve u dvije trećine slučajeva, zadnje istraživanje pokazuje da fotografije i videosnimke s dječacima, među kojima su neki vrlo mali, često sadrže teže oblike zlostavljanja poput sadizma i drugih oblika seksualnog zlostavljanja.

Zaključci su temeljeni na analizi baze podataka od više od milijun fotografija i videosnimaka kategoriziranih kao zlostavljajućih iz čitavog svijeta koje je prikupio Interpol, međunarodna policijska agencija.

"To pokazuje koliko ne znamo i koliko još treba istraživati", kaže Damian Kean iz organizacije ECPAT International sa sjedištem u Bangkoku koja se bori protiv seksualnog iskorištavanja djece. Ta je organizacija u surađivala u istraživanju s Interpolom.

Kean kaže kako rezultati analize pokazuju da zemlje moraju preispitati svoje napore da bi se obračunale s kriminalom i osigurale pomoć djevojčicama i dječacima.

"Moguće da pravosuđa to ne prepoznaju i ne daju prioritet jer im to nije poznato", kazao je za fondaciju Reuters u srijedu. "To je nešto što moramo dodatno istražiti".

Baza podataka Interpola identificirala je više od 12.000 žrtava od uspostave 2009. a vlasti ulažu napore da identificiraju i druge.

Od onih koji nisu identificirani više od 60 posto su vrlo mala djeca, uključujući bebe i djecu do dvije godine a jedna trećina su dječaci, prema istraživanju.

Interpol i ECPAT kažu kako je identifikacija žrtava ključ potrage za počiniteljima zbog toga što materijal o zlostavljanju često snimaju oni koji su bliski djeci poput nastavnika ili skrbnika.

"Govorimo o vrlo maloj djeci, bebama od tek nekoliko mjeseci koje su izložene ekstremnom seksualnom zlostavljanju", kaže voditelj Interpolova odjela za zločine protiv djece Bjorn Sellstrom.