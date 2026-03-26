Bogati roditelji nude joj plaću da glumi idealnu curu za njihove sinove: U igri su i šesteroznamenkasti iznosi

Sve više bogatih roditelja spremno je izdvojiti ogroman novac kako bi njihovi sinovi izlazili s “idealnom djevojkom”. Tako barem tvrdi 26-godišnja influencerica i OnlyFans model CeCe Rose, koja kaže da joj se imune obitelji redovito javljaju s ovako neobičnim ponudama. Prema njezinim riječima, roditelji se kontaktiraju jer su zabrinuti za ljubavni život svojih sinova i vjeruju da upravo ona može biti njihov problem, prenosi The Sun .

„Imala sam roditelje koji su mi se javili i rekli da njihov sin nema nikakve šanse i da se boje nikada neće pronaći djevojku poput mene“, rekla je. Dodaje kako joj se obraćaju gotovo kao da traže pomoć, nudeći luksuzna putovanja i velike iznose novca samo kako bi provela vrijeme s njihovom djecom. „Doslovno me žele dovesti privatnim avionom samo da provedem vikend s njim“, istaknula je. CeCe tvrdi da je za takve obitelji postala svojevrsni statusni simbol. “Vidi me kao 'savršenu djevojku', netko tko je lijep, uspješan i zna se ponašati na način koji oni ne mogu pronaći u stvarnom svijetu”, objasnila je. Jedan roditelj joj je, kaže, otvoreno ponudio ogroman iznos novca: "Rekli su mi: 'Moj sin ima sve, ali nema djevojku poput tebe. Platit ću ti šestero izražen iznos samo da mu pokažeš kako izgleda prava veza'."

Prema njezinim riječima, od nje se ne očekuje da bude učiteljica ili savjetnica, već nešto sasvim drugo. "Ne tražim da ga učim, nego da budem nagrada. Žele to iskustvo savršene djevojke jer misle da sam ja zlatni standard", rekla je. Upravo taj koncept, poznat kao “girlfriend experience”, sve je popularniji među muškarcima koji traže pažnju i osjećaj posebnosti koji, kako tvrdi, često nedostaju u modernim vezama. Zanimljivo je da njezin današnji život nema puno veze s njezinim odrastanjem. Kao tinejdžerica se suočavala s vršnjačkim nasiljem i zdravstvenim problemima, zbog čega je napustila školu sa samo 15 godina.

„Bila sam na dnu. Otišla sam od kuće s 15 i radila dva naporna posla u kuhinji, u grillu i slastičarnici, samo da preživim“, prisjetila se. Danas smatramo da upravo njezina kombinacija izgleda, uspjeha i načina na koji se odnosi prema ljudima privlači i prati i bogate klijente. „'Girlfriend experience' ne uključuje samo izgled, nego i to da se partner osjeća kao da je jedina osoba na svijetu“, objasnila je. Dodajte kako mnogi muškarci traže upravo taj osjećaj jer su razočarani modernim upoznavanjem i odnosima.