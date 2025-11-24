FOTO Vratili su se: Pogledajte čarobne božićne prizore na imanju Salaj, snijeg je dao posebni ugođaj

Imanje obitelji Salaj u Grabovnici zasjalo je u prvom bljesku pred svečano otvorenje.
Imanje obitelji Salaj u Grabovnici zasjalo je u prvom bljesku pred svečano otvorenje.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Čak 5,6 milijuna lampica pretvorilo je imanje u pravu božićnu bajku.
Čak 5,6 milijuna lampica pretvorilo je imanje u pravu božićnu bajku.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Zimski snježni pokrivač dodatno pojačava čaroliju i blagdanski ugođaj.
Zimski snježni pokrivač dodatno pojačava čaroliju i blagdanski ugođaj.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Unikatne drvene kuće, poznate po čudnovatim i neobičnim oblicima, oduzimaju dah posjetiteljima.
Unikatne drvene kuće, poznate po čudnovatim i neobičnim oblicima, oduzimaju dah posjetiteljima.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Ove godine imanje obećava još impresivniji i nezaboravan doživljaj blagdana.
Ove godine imanje obećava još impresivniji i nezaboravan doživljaj blagdana.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/