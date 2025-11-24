Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Vratili su se: Pogledajte čarobne božićne prizore na imanju Salaj, snijeg je dao posebni ugođaj
Imanje obitelji Salaj u Grabovnici zasjalo je u prvom bljesku pred svečano otvorenje.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Čak 5,6 milijuna lampica pretvorilo je imanje u pravu božićnu bajku.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Zimski snježni pokrivač dodatno pojačava čaroliju i blagdanski ugođaj.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Unikatne drvene kuće, poznate po čudnovatim i neobičnim oblicima, oduzimaju dah posjetiteljima.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Ove godine imanje obećava još impresivniji i nezaboravan doživljaj blagdana.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
zanimljivo...
Koje je idealno doba dana za seks? Sve ovisi o vašoj dobi!
PROBA UOČI SVEČANOG OTVORENJA
FOTO Vratili su se: Pogledajte čarobne božićne prizore na imanju Salaj, snijeg je dao posebni ugođaj
SNIMKE IZ ZATVORA
VIDEO Drastična transformacija! Evo prvih prizora posrnulog Diddyja nakon više od godine dana u zatvoru
Video sadržaj
JEZIVE SCENE
FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Pogledajte kako izgleda iznutra
1
/
Molimo vas pričekajte...