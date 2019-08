Čuli ste broj 36? Ovo su šifre kojima se služi kabinsko osoblje, a dobro ih je znati

Jeste li se ikada zapitali što je to pilot upravo rekao na razglas, na jeziku koji inače razumijete, a njegovu poruku niste razumijeli? Niste jedini i nije ništa neuobičajeno.

Naime, kabinsko osoblje i zaposlenici u avioindustriji služe se uvriježenim izrazima i šiframa koje su njima itekako međusobno poznate, no putnicima, vrlo često, ne znače baš ništa.

Najčešće je riječ o dva slova ili brojki koju će upotrijebiti, tako ako čujete da je netko od osoblja poručio kolegama: 36, to je znak da kasni dostava goriva u zrakoplov.

Najčešći uzrok kašnjenja zrakoplova u polijetanju jesu putnici, no ponekada se dogode i tehničke poteškoće koje mogu biti uzrok kašnjenja leta. Primjerice, ako je neki problem sa zrakoplovom tijekom leta, od kapetana ćete čuti - DF, ako je potrebno obaviti neku dodatnu provjeru ili nešto drugo unutar zrakoplova, za to će biti šifra TN, za probleme sa kontrolnim sustavom - ED, a planom leta - EF, otkrio je to zaposlenik British Airwaysa, Adam Faulkner, piše The Sun.

Nisu to jedine šifre kojima se služe, ima ih otprilike stotinjak, no one najčešće koje možete čuti u zrakoplovu su i ove, otkrio je pilot Patrick Smith za Business Insider.

"Stjuardese, vrata za slijetanje i unakrsna provjera (Doors to arrival and crosscheck)", najčešće je najava da se zrakoplov približava aerodromu, a znači da treba provjeriti da su tobogani na napuhavanje (koji se aktiviraju u slučajevima evakuacije) isključeni. Inače će se automatski aktivirati čim se vrata otvore.

Ako čujete da netko od kabinskog osoblja govori da se obavlja "papirologija u posljednjem trenutku (Last minute paperwork)" prije polaska, to najčešće znači da je uglavnom riječo promjeni plana leta, uglavnom vezana izvješće o težini i ravnoteži aviona ili zbog osoblja u održavanju koji žele završiti knjigu održavanja.

Ovo su i šifre koje se koriste kada je riječ o vremenskim neprilikama, pojašnjava Adam, pa će se čuti WO ako je problem s polijetanjem uzrokovan čekanjem smirivanja nevremena, a ako je nevrijeme na destinaciji slijetanja, moguće ćete čuti šifru WT.

Kada čujete pilota da izgovara kabinskom osoblju da se pripreme za "final aproach", to znači da je zrakoplov uskoro u svom posljednjem prilazu kad je došao do zadnjeg dijela piste, odnosno, više nema skretanja ili dodatnih manevara.

