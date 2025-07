Cimer joj je uzimao hranu iz hladnjaka pa mu je odlučila stati na kraj: 'Rekao mi je da sam sitničava'

Zajednički život s cimerima može biti uzbudljivo iskustvo, ali i pravi izazov. Iako dijeljenje prostora može donijeti nova prijateljstva i smanjiti troškove, ponekad nije lako naviknuti se na tuđu prisutnost, osobito kada granice nisu jasno postavljene. Jedan od najčešćih izvora frustracije među cimerima jest kada netko počne uzimati tuđe stvari, posebice hranu. Što god da je razlog, osjećaj narušenog povjerenja može brzo stvoriti napetost i pretvoriti svakodnevni suživot u stresnu borbu za osobni prostor i poštovanje. Nakon mjeseci tihe tolerancije frustrirajuće situacije s cimerom, jedna je žena odlučila da joj je dosta.

Tražeći potvrdu da je u pravu, anonimna korisnica obratila se Redditu te je objasnila da živi sa svojim 31-godišnjim partnerom i njegovim bratom. Iako se radi o prilično neuobičajenom aranžmanu za zajednički život, većinom sve funkcionira dobro, a najam i račune dijele na tri jednaka dijela. Međutim, primijetila je da je njezin 29-godišnji budući šogor izbirljiv u jelu te je sklon jesti smrznute grickalice što bi bilo u redu, osim činjenice da nakon što pojede vlastite zalihe, uzme i tuđe, piše New York Post.

"Bezbroj puta smo s njim razgovarali o tome. Uvijek se ispričava, kaže da je bio jako gladan i obećava da će to nadomjestiti, ali rijetko to učini", objasnila je. Jednom se vratila kući nakon dugog radnog dana te se veselila jednoj od svojih omiljenih smrznutih poslastica, no dočekao ju je šok: pronašla je praznu kutiju u smeću.

Bijesna, posvađala se s "kradljivcem" hrane te je kupila bravu i stavila je na rezervni zamrzivač u kući i tako je ostavila 29-godišnjaka bez pristupa njezinoj hrani što je njega razljutilo. "Rekao je da se prema njemu ponašamo kao prema djetetu i da smo nevjerojatno sitničavi i neprijateljski raspoloženi. Kaže da je to ponižavajuće", napisala je.

Ipak, autorica objave se osjetila krivo te je pitala korisnike Reddita je li pretjerala. "Odrasli daju obećanja i drže ih se. Odrasli također ne kradu jedni drugima hranu", napisao je jedan korisnik. "Čestitam, živite s ljudskim žoharom. Postavite granice i ako/kada ih prekorači, branite ih", dodao je drugi. "Sada kada postoje 2 zamrzivača, on može odjednom nabaviti više namirnica, tako da bi mu trebale trajati više dana", zaključila je jedna korisnica.