Cijelo vrijeme to radite krivo! Evo kako najbrže uvući konac u iglu bez imalo muke

Ako ste ikada pokušali uvući konac u iglu, znat ćete da to nije baš lak posao. Pogotovo ako je rupica na igli malena, a konac malo deblji tada će vam trebati čitava vječnost da to učinite.

No, internet je preplavila snimka jednostavnog trika kako uvući konac u iglu bez imalo mučenja.

Konac je potrebno staviti na dlan, prisloniti iglu na mjestu gdje je rupica i početi trljati. Već nakon nekoliko sekundi, konac bi trebao proći kroz iglu i možete početi šivati.

Trik je na Twitteru podijelio korisnik pod imenom John Bick, a video je odmah izazvao oduševljenje.

