Razmišljate o prvom psu? Evo koje pasmine biste trebate izbjegavati

Kada ljudi po prvi put nabavljaju psa, tada se često vode vlastitim željama poput izgleda, popularnosti pasmine ili njezine privlačnosti, umjesto da razmotre koji je pas zapravo najbolji za njihov životni stil i sposobnosti. Takve odluke mogu dovesti do poteškoća u odgoju, neusklađenosti s potrebama psa ili dodatnog stresa za vlasnika i ljubimca.

Dr. Aimee Warner, veterinarska kirurginja s više od deset godina iskustva, je otkrila koja pasmine bi posjedovala, a koje ne bi. Dr. Warner je istaknula da je pri odabiru psa važno razmotriti lokaciju i način života. Ako živite u gradu, neke pasmine jednostavno se ne uklapaju u gradski tempo. "Volim španijele, ali da živim u gradu, ne bih preporučila nabavku španijela jer su to izrazito energični psi. Trebaju mnogo fizičke aktivnosti i puno treninga. Mislim da ljudi često biraju španijele misleći da su to lijepi psi srednje veličine, ali oni nisu prikladni za život u gradu. Jednostavno ih ne možete dovoljno istrčati u urbanim uvjetima", objasnila je dr. Warner za Express.co.uk.

Dodala je da su španijeli fantastični kućni ljubimci ako živite na selu i ako ste malo iskusniji u pogledu dresure pasa. Ako po prvi put nabavljate psa, dr. Warner je otkrila koje pasmine ne biste trebali odabrati. "Postoje pasmine koje je jednostavno teško trenirati. Na primjer, Jack Russell, prilično je težak za treniranje jer je vrlo inteligentan i prilično tvrdoglav. Zato ga ne bih nužno uzela, osobito ne kao prvog psa. Mislim da ponekad, nakon što steknete neko iskustvo u dresuri psa, naučite dosta toga, a zatim možete postati vještiji u tome i možda se uhvatiti u koštac s malo zahtjevnijom pasminom", objasnila je veterinarka.

Jedna od tih zahtjevnijih pasmina je vajmarski ptičar. "Ljudi često misle da su ti psi lijepi, ali ih je prilično teško dresirati jer su vrlo tvrdoglavi i odlučni. Nisu prirodno toliko poslušni", rekla je dr. Warner. Umjesto toga, preporučila je pse povodljivije prirode. "Zlatni retriver ili labrador. Postoji razlog zašto su vrlo popularni kućni ljubimci, a to je jer ih je zapravo relativno lako dresirati, općenito žele ugoditi ljudima i odlični su s djecom. Potrebna im je poprilična količina vježbe, ali nekoliko dobrih šetnji dnevno je dovoljno", objasnila je stručnjakinja.

Posljednja pasmina koju je dr. Warner savjetovala da ne uzimate kao prvog ljubimca je bilo koja brahicefalna pasmina poput francuskih buldoga ili mopsa. Brahicefalni psi uzgajaju se s kratkim, ravnim njuškama. Dr. Warner je rekla da su te vrste pasa vrlo sklone problemima s disanjem i da će zbog toga biti skupo osigurati ih.

"Zaista je tužno, oni su uzgajani da imaju ove kratke njuške, ali kao rezultat toga mnogi imaju problema s disanjem i trebaju operaciju da bi se to ispravilo, što mi se, iskreno, čini pogrešnim da se uopće uzgajaju takvi psi", rekla je veterinarka. Umjesto ovih pasmina, dr. Warner je preporučila nešto poput border terijera, posebno za ljude koji žele manjeg psa.

"Imaju osobnost i živahnost terijera, ali ih je obično malo lakše dresirati. Budući da su malo manji, to odgovara nekim ljudima koji žele manjeg psa", objasnila je dr. Warner. Ako imate prostora, onda je kavalirski španijel kralja Charlesa također odlična ideja. "Općenito imaju najslađe osobnosti. Jedina mana je što su skloni srčanim problemima. Obično su prilično poslušni", zaključila je.