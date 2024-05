Budite oprezni: Ovo je sedam načina da uočite prijevare prilikom online kupovine!

Jednim klikom sve proizvode možete dostaviti na kućnu adresu u tren oka, a pogodnost kupovine putem interneta učinila ju je dostupnom svima koji imaju pametni telefon. Prema podacima Eurostata iz 2022. više od polovice ljudi u dobi od 16 do 64 godine, kupili su nešto online. No, dok internetska kupnja ima svoje prednosti (od popusta do usporedne kupovine i brze dostave), možete biti meta prijevara i lažnih ponuda.

U 2021. globalno tržište otkrivanja i sprječavanja prijevara u e-trgovini procijenjeno je na 36,7 milijardi dolara, prema Statisti, a očekuje se da će porasti u sljedećih nekoliko godina, premašivši granicu od 100 milijardi dolara do 2027. godine. Iako je to alarmantna brojka, možete se zaštititi od lažnih ponuda i prijevara u online kupnji slijedeći ove savjete stručnjaka, piše Best Life.

Uvijek provjerite pravila povrata: Prije kupnje bilo čega, uvijek pročitajte pravila povrata i zamjene. Ne želite zapeti s nečim što ne želite ili da morate platiti pozamašnu naknadu za vraćanje. Iznenadili biste se koliko tvrtki vraćanje predmeta čini gnjavažom, što može biti znak upozorenja. "Volim se upoznati s pravilima povrata", kaže stručnjak za pametnu kupnju Trae Bodge s Truetrae.com. "Možete li nešto vratiti besplatno ili se naplaćuje? Koliko dugo imate prije nego što nešto možete vratiti? Ponekad tvrtke varaju kupce onemogućavajući vraćanje."

Ne nasjedajte na lažne besplatne stvari: Budite oprezni s besplatnim proizvodima. Ako se radi o nepouzdanom mjestu, vaši osobni podaci mogu biti ukradeni. "Stranice za prijevare često pokušavaju dobiti vaše osobne podatke ili vas prevariti da unesete podatke o kreditnoj kartici ili druge podatke o plaćanju, čak i za proizvode koji se reklamiraju kao besplatni", kaže Shelley Hunter, osnivačica Consumer Guide to Gift Cards. "Možda ćete vidjeti ponudu za besplatni ispis, besplatne fontove ili fotografije ili besplatnu darovnu karticu. Ali da biste dobili besplatnu ponudu, morate unijeti podatke o svojoj kreditnoj kartici kako biste dokazali da ste osoba, a ne robot." Kako biste spriječili da postanete žrtva, Hunter savjetuje da istražite web mjesto ili izvršite brzu pretragu da vidite je li ga netko prijavio kao prijevaru.

Klonite se sponzoriranih stranica kako biste izbjegli prijevare s darovnim karticama: Poklon kartice jednostavni su i popularni darovi koje vole prevaranti. Oni stvaraju lažna web-mjesta dizajnirana da izgledaju legitimno, zajedno s logotipima i izgledima koji su nevjerojatno slični web-mjestu na koje mislite da se prijavljujete. "Kako bi povećali broj posjetitelja, prevaranti licitiraju za određene ključne riječi povezane s legitimnim stranicama za aktivaciju darovnih kartica, osiguravajući da se njihove lažne web stranice pojave na vrhu rezultata tražilice", kaže Hunter. Prijevara se događa kada je kartica aktivirana, a vi unesete broj kartice i PIN. "Jednom kada unesete ove podatke na mjesto za prijevare, prevaranti će odmah ukrasti vrijednost darovne kartice i iskoristiti je za svoju korist."

Istražite nepoznate prodavače: Može biti rizično kupovati kod nepoznate tvrtke ili prodavača, ali Bodge preporučuje da ih provjerite prije kupnje. "Također volim čitati komentare na njihovim objavama na društvenim mrežama, što može biti vrlo znakovito", kaže ona.

Kupujte sigurno: Pogledajte opcije plaćanja prije kupnje bilo čega kako biste bili sigurni da postoje sigurne metode. "Predlažem da izbjegavate plaćanje debitnom karticom jer nije tako sigurno kao plaćanje kreditnom karticom", kaže Bodge. "Također, nikada ne šaljite gotovinu ili bankovne transfere, a ako vas netko traži da kupite darovnu karticu i platite njome, bježite. To je postala klasična prijevara."

Ne plaćajte ulaznice za koncert u gotovini: Sezona glazbenih festivala je stigla, a mnogi bendovi su na turneji ovog ljeta. Prema nedavnoj anketi Bread Financiala, putovanje kako biste vidjeli svog omiljenog umjetnika poraslo je u popularnosti, kaže Bodge. "Gotovo dvoje od pet putnika generacije Z i milenijalaca potrošilo je između 500 i 5000 dolara više samo na ulaznice za koncerte." Ali to može biti razlog za zabrinutost. "Ako kupujete ulaznice za koncerte izvan tradicionalnih platformi, kao što je Ticketmaster, pripazite na zahtjeve za plaćanjem u gotovini ili darovnim karticama ili plaćanje na drugi način koji nije siguran."

SMS ili e-mail poruke: Često će robne marke poslati poruku ili e-poštu s upozorenjem na ranu rasprodaju, ali Bodge upozorava da budete oprezni. "Ako su ponude pretjerano velikodušne, pažljivo ih pročitajte i potražite pravopisne pogreške, čudne URL-ove itd. A ako kliknete na poveznicu i vaš poslužitelj e-pošte podigne crvenu zastavicu, trebali biste odustati." Hunter također savjetuje kupcima da budu oprezni prema neočekivanim porukama. "Možda ćete dobiti poruku da je vaša isporuka zadržana na carini zbog nevažeće adrese za dostavu ili da pošta pokušava isporučiti paket, ali treba vašu točnu adresu", kaže ona. "Ove prijevare vas navode na davanje osobnih podataka i potencijalno plaćanje." Izbrišite poruku ili spustite slušalicu, pogotovo ako ne očekujete isporuku, kaže Hunter.

