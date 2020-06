Boja očiju povezana je s osobnošću: Evo što svaka od njih znači

Jeste li općenito brzi na jeziku ili uspijevate riješiti probleme u tren oka? Ili možda znate kako se nositi sa stresom poput profesionalaca? Ako se poistovjećujete s nekom od ovih karakteristika, to bi moglo biti zbog boje vaših očiju, prenosi Your Tango.

Ustvari, znanost je pokazala da nam boja očiju može puno kazati o tome tko smo i pomoći nam u utvrđivanju karakteristika naših osobnosti. Već znamo da nam oči pokazuju emocije, ali one mogu pokazati i našu osobnost. Istraživanje provedeno na sveučilištu u Švedskoj pokazalo je da geni koji su zaduženi za stvaranje prednjeg dijela našeg mozga, također su zaduženi za određivanje boje naših očiju. Također su pokazali da boja naših očiju igra veliku ulogu u našem ponašanju, mentalnom zdravlju i toleranciji na bol.

Svjetlo smeđe oči

Ovo je jedna od najraširenijih boja očiju, oko 79 posto ljudske populacije ima neku nijansu smeđih očiju, ali njihova osobnost nije obična. Osobe s ovakvim očima su samopouzdane i odlučne. Također su dobre u rješavanju konflikta jer su osobe koje će pustiti druge da izraze svoje mišljenje, prije nego što izraze svoje. Imaju vrlo brze reflekse, što ih čini odličnim u sportu.

Tamno smeđe oči

Većinom imate iste karakteristike kao i osobe sa svjetlo smeđim očima, ali imate dvostruko više samopouzdanja. Vi ste prirodno rođeni vođe i šefovi koji su spremni zauzeti svijet. Vi ne pratite većinu, već očekujete da će većina pratiti vas.

Oči boje lješnjaka

One su mješavina zelenih i smeđih očiju, a ovisno o svjetlu mogu mijenjati boju. Samo 5 posto svjetske populacije ima ovu boju očiju. Baš kao i vaše oči, vas je vrlo teško pročitati, ali vaša misterioznost je to što privlači druge ljude. Vi ste vrlo neovisna osoba i teško vas je uhvatiti.

Zelene oči

Samo 2 posto svjetske populacije ima zelene oči. Mnogi smatraju da su zelene oči egzotične i najprivlačnije, a znanosti bi se složila s njima. Osobe sa zelenim očima su vrlo ugodne i pristupačne, ali također su vrlo snažne i oprezne osobe. Oni su nepredvidivi, kreativni i sposobni za rješavanje svih situacija.

Plave oči

Istraživanja su pokazala da su plave oči uzrok mutacije koja se dogodila prije šest do deset tisuća godina, što znači da su sve osobe s plavim očima, njih 8-10 posto populacije, genetski povezani. Osobe s plavim očima su najsnažnije osobe od svih nas jer oni podnose bol bolje nego itko drugi. Žene s plavim očima bolje podnose porođaj, manje su anksiozne zbog dolaska djeteta i imaju manje šanse za razvijanje depresije. One znaju kontrolirati svoje emocije, pogotovo one negativne. Također su i vrlo oprezne, odnosno pažljivo promatraju svaku osobu i situaciju.

