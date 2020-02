Bik bi trebao razmisliti o svojim planovima, Lav će se boriti sa šefovima

OVAN

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana ništa ne ispunjava vaša ljubavna

očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati

solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići

raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozvaršavati zaostatke i to će im

ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte neki akcijski film.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Šarenilo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko.

Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te

reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog uvažavanja.

KARIJERA: Dve korak prema naprijed, pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš

radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbojite sve, nije tako loše, jer se ipak nešto pomiče. I to je

nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte biti što više realni.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANAC

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali

ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više

poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni.

KARIJERA: Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sad nastavljate svoju borbu do kraja,

odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti

ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se sve više zanimaju za filozofiju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Bit ćete privlačni. Služit ćete se erotikom za potpuno zavođenje. To će vam

zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s

drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato je najbolje da šutite.

KARIJERA: Bit će zanimljivih poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od

svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege funkcionirati

i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u

osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite

bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao.

KARIJERA: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija.

Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu

vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na one sadržaje koji vas vesele.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u

svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće

s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i otkrit ćete da mnogo ljudi želi surađivati s

vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to

napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Razradite sve u detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaše samopouzdanje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama

suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima

možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će pomalo nemirni.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi

besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate

svakodnevno bit će obojani stresom. Borite se, isplatit će se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje bliske prijatelje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi vjerojatno poboljšati. Svakim danom

vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena

prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje

ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do

poboljšanja na vašem radnom mjestu. Budite hrabriji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetite prirodu oko sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vjerojatno ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi s

kojom rade, akoja će im unijeti veliku svježinu u život. Oni u duljim vezama bit će vrlo

kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Dosta će pričati.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, ali za vas i naporno. Potrebna je bolja

organizacija, kako planova, tako i same realizacije posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku jer

vam trenutačno ne nedostaje energije. Računajte i na stresove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna je redovna relaksacija.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: U idućim danima vaši će odnosi napredovati u pozitivnom pravcu, a vi ćete postati

otvoreniji i raspoloženiji za ljubav. Voljena osoba opet će vas obasipati nježnostima, a vi ćete

joj jednako uzvraćati. Samci će imati sve više udvarača.

KARIJERA: Možda još čekate odgovore na neka pitanja. Kako će oni zasad izostati, morat

ćete se snaći s onim što znate i imate. Za vas to njeće biti neki problem, ali bit će onih koje će

i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem i dobrom voljom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Nećete biti u očekivano ljubavnoj formi. Ponekad ćete se čak osjećati frustriano, ali

to ćete vrlo brzo zaboravljati. Ponašat ćete se nemarno i nekonvencionalno. Druga strana neće

vas uvijek razumjeti. Objasnite što vas muči, ali i pokažite dobru volju.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali

ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni

koji imaju šefove, bit će u malo manjim. Bilo bi bolje suzdržati se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Spustite loptu na vrijeme.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Mašta i stvarnost miješat će vam se u ljubavnom životu gotovo svakodnevno.

Možda ćete idealizirati voljenu osobu pripisujući joj osobine koje u realnosti nema ili ćete pak

tražiti nemoguće Trebate se spustiti na zemlju. To je zdravo.

KARIJERA: Moguće je da će izaći na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati novi

vjetar u leđa vama, ali i pokrenut će posao u novom smjeru. Svi će se prilagođavati. Vi ćete

biti osoba od povjerenja. Nekima ćete biti primjer kako treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete svijet oko sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Rak, Škorpion, Vaga