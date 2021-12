Bacio je bocu s porukom u more, a pronađena je 23 godine kasnije: Pogledajte što je napisao

Stephen Caulfield, danas 44-godišnjak, nekoć je živio u Rostrevoru, a nakon duljeg perioda bez djevojke, odlučio ju je pronaći na malo neobičan način.



Na jedan papir napisao je: "Imam 22 godine. Molim vas, pišite mi ako ste djevojka. Hvala!", stavio to pismo u bocu i bacio u zaljev Carlingford Lough.



Boca je bačena 5. siječnja 1999. godine, a pronađena je prije svega nekoliko dana na obali Dundrumu - otprilike 28 kilometara od mjesta gdje ju je bacio.

Anyone know this fella? Someone found this in a bottle in Dundrum. pic.twitter.com/E0NcUzLVhB