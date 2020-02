70 godina HGSS-a: Njihove društvene mreže obožavamo, a iza sebe imaju više od 10 tisuća akcija spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja ove će godine napuniti 70 godina postojanja - 25. travnja bit će točno sedam desetljeća od prve intervencije, a tim povodom, odlučili su javnosti približiti svoj rad kroz brojne aktivnosti. U svojem su sjedištu najavili svečanu proslavu i osvrnuli se na događanja iza njih, ali i sve što ih čeka u naredna dva mjeseca: HGSS-ovci će prezentirati snalaženje u izazovnim situacijama, a za najmlađe će biti organiziranje edukacije na kojima će ih se podučavati o teorijskim znanjima i savjetima.

Govoreći kroz brojke, iz HGSS-a kažu kako se češće spašavaju domaći, nego strani građani, u omjeru 80:20, a najviše akcija imaju zimi zbog veće posjećenosti planinarskim izletištima i skijališta. Ipak, i ljeti imaju pune ruke posla - primjerice, dok su 1998. zabilježili 96 akcija, 2018. ih je bilo čak 800. Ukupno, iza njih je više od 10 tisuća akcija spašavanja:

U videu pogledajte zašto volimo i zašto je bitan HGSS:

Osim što neprestano djeluju na terenu te građanima dijele i vrijedne savjete kako učiti na tuđim greškama, a ne na vlastitim, HGSS-ovci su i izvrsni community manageri, a to dokazuju njihovi profili na društvenim mrežama, prvenstveno Twitteru. Osim što su poučne, njihove nas objave često i nasmijavaju, a koliko su genijalni, dokazuje i nagrada iz 2017. godine, kad su proglašeni komunikatorima godine. Osim što nas objavama uvijek nasmiju, šalju i važna upozorenja turistima i avanturistima, a najbolje smo izdvojili u nastavku:

Dear tourists, we know you don’t speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains. #isurvivedholidaysincroatia #hgss #cmrs #deartourists pic.twitter.com/y1AR9YS2y4

Dear Tourists

If you really can`t hold back:

1. Put Your name & address on

2. In case of emergency call 112

3. May the dolphins be with You#HGSS #Deartourists pic.twitter.com/VvTxf8EgCB