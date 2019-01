Za ulogu u Pirandellu se javio sam, a nagradu je došao primiti u uniformi

Ivo Gregurević sam se javio da bi igrao u predstavi "Večeras se improvizira" Luigija Pirandella, a da uopće nije vidio tekst - rekao nam je ugledni hrvatski kazališni redatelj Zlatko Sviben koji je režirao tu slavnu i nagradama ovjenčanu predstavu zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta 2002. godine.

Vrlo hvaljen projekt

Dramaturzi predstave bili su Ivana Sajko i Goran Sergej Pristaš, a glumačka podjela bila je impresivna. Ivo Gregurević je u toj predstavi igrao ulogu opasno ljubomornog Rica Verrija, dok mu je partnerica bila Alma Prica. Za svog Rica Verrija Gregurević je dobio i Nagradu hrvatskog glumišta za epizodnu ulogu, jednu od rijetkih kazališnih nagrada u raskošnom obilju onih filmskih i televizijskih. Nagradu hrvatskog glumišta za režiju iste predstave je dobio i Zlatko Sviben (kojem je to bila prva režija u zagrebačkom HNK), dok je za kostimografiju nagrađena Doris Kristić. Pero Kvrgić za ulogu Oca u istoj predstavi dobio je nagradu koja nosi ime Tita Strozzija. Bila je to iznimno hvaljena i rado gledana predstava.

- Gregurević je sam odlučio da igra u mojoj predstavi, što mi je bilo drago. Sjećam se da je i na dodjelu nagrade u zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište došao u uniformi jer je u Karlovcu snimao neki film. Sve je znao odigrati pa čak i izrežirati kao anegdotu - sjeća se Sviben suradnje s Gregurevićem, odajući poštovanje njegovoj glumi.

- Kad je Gregurević u predstavi "Večeras se improvizira" bio partner s Almom Pricom, govorio je i nešto što nije bilo u tekstu, što je zbunjivalo partnericu. Rekli smo mu da pripazi na to. Kada je scena ponovljena, ja nisam ništa primijetio, ali Alma je rekla da je ponovno dodao tekst. No njegova glumačka energija je bila takva da sam gledao u njega, ali očito nisam čuo što govori. Njegove kretnje kao da su bile bitnije od teksta. Često tu zgodu prepričavam i studentima. No, to je jasna stvar. Ne bi on odigrao toliko puno uloga da je igrao samo tekst - kaže nam Zlatko Sviben.

Obogatio završnicu

Redatelj je s Gregurevićem surađivao i na predstavi "Vassa Železnova i drugi" Maksima Gorkog u kojoj je 2004. godine nacionalna prvakinja HNK Branka Cvitković slavila trideset godina umjetničkog djelovanja. Gregurević je u toj predstavi glumio Ilju Artamonova, a kritičarka Marija Grgičević je za Vijenac pohvalila njegovu ulogu ustvrdivši da je obogatio završnicu predstave.

- Šteta da Gregurević nije više radio u kazalištu - zaključuje Zlatko Sviben.

