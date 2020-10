Vikend u Trešnji uz hit predstavu Ivica i Marica

Provedite vikend u Trešnji uz predstavu Ivica i Marica, zasigurno jednoj od najpoznatijih bajki Braće Grimm koja generacijama pomaže formirati vlastite odgovore na vječna pitanja poput – kako se snaći u nepoznatim situacijama?

Svijet Ivice i Marice ne gleda se ružičastim naočalama no ipak je to dječji svijet, pa tako ni u samoj scenskoj izvedbi ne nedostaje igre, glazbe kao ni šarenila. Vježbanje mašte ostaje zalogom kazališta, koje gradi most između krajnosti, i približava nam i ono strašno, kako bismo prvom prilikom, mogli još kreativnije to pretvoriti u ništa manje nego pustolovinu.

Foto: Damil Kalogjera

U ulozi Ivice i Marice nastupaju Silvio Mumelaš i Dubravka Lelas, a u ostalim ulogama Hrvoje Barišić, Ivana Bakarić, Radovan Ruždjak, Matija Čigir, Ana Vučak Veljača, Kruno Bakota, Paško Vukasović, Luka Bulović.

Režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger, a dramaturgiju Nikolina Rafaj. Scenografiju je kreirala Ana Sarić, a kostime Tea Bašić Erceg. Oblikovanje svjetla potpisuje Vesna Kolarec, a scenski pokret Matea Bilosnić. Glazbu je skladao Milorad Stranić, a autorica dizajna i ilustracije plakata je Marina Mesar – Oko.

Predstava je na rasporedu u subotu, 10. listopada u 17 sati i u nedjelju, 11. listopada u 11 sati.

Preporuka je da se ulaznice kupuju online putem ulaznice.hr.

Broj mjesta u dvorani ograničen je na sto posjetitelja, a publika će se smještati u gledalište s preporučenim razmakom. Obavezno je nošenje zaštitnih maski, kao i mjerenje tjelesne temperature i dezinfekcija ruku pri ulasku u kazalište.

Foto: Damil Kalogjera

Samo za svoje čitatelje Večernji list je pripremio 2x2 ulaznice za hit predstavu Ivica i Marica. Ispunite obrazac na kraju članka i uživajte za vikend!