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jačanje filmske i kulturne suradnje

VFF gostuje će u Orašju, a Dani hrvatskog filma 'Ivo Gregurević' u Vukovaru: Festivali potpisali važnu međunarodnu povelju

Darko Puharić i Ilija Benković
Vukovar Film Festival
VL
Autor
vecernji.hr
20.07.2026.
u 10:51

U ime Dana hrvatskog filma "Ivo Gregurević" Povelju je potpisao Ilija Benković. "Dugo smo čekali, ali nikad nije kasno. Nadam se da će ova ideja uroditi plodom i pozitivnim rezultatima u sferi filmske umjetnosti", naglasio je Benković, dok je Darko Puharić, direktor Vukovarskog filmskog festivala, naglasio važnost zajedničke odgovornosti prema budućim generacijama: "Ovo partnerstvo je prijateljstvo, ali i odgovornost da mladima ostavimo ono najbolje što možemo", rekao je

Vukovar film festival – Festival podunavskih zemalja, jedan od važnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, i bosanskohercegovački filmski festival Dani hrvatskog filma "Ivo Gregurević" 18. srpnja u Orašju potpisali su Povelju o međunarodnoj kulturnoj suradnji

Potpisivanjem Povelje ova dva festivala napravila su važan iskorak u jačanju regionalne filmske i kulturne suradnje, a veliku vijest objavili su na Facebooku. "Vođeni zajedničkim ciljem promicanja filmske umjetnosti, kulturne razmjene i povezivanja filmskih djelatnika s obje strane granice, partneri su ovom poveljom potvrdili svoju trajnu suradnju", naglasili su. 

U ime Dana hrvatskog filma "Ivo Gregurević" Povelju je potpisao Ilija Benković. "Dugo smo čekali, ali nikad nije kasno. Nadam se da će ova ideja uroditi plodom i pozitivnim rezultatima u sferi filmske umjetnosti", naglasio je Benković, dok je Darko Puharić, direktor Vukovarskog filmskog festivala, naglasio važnost zajedničke odgovornosti prema budućim generacijama: "Ovo partnerstvo je prijateljstvo, ali i odgovornost da mladima ostavimo ono najbolje što možemo", rekao je.

Kako su naveli u objavi, potpisnici su se ovom Poveljom "obvezali razvijati partnerske odnose na području filmske kulture i audiovizualne umjetnosti, razmjenjivati filmske programe, autore i stručnjake, zajednički organizirati kulturne i edukativne sadržaje, promicati hrvatsku filmsku baštinu i suvremenu domaću produkciju, poticati suradnju mladih filmskih autora te jačati prekograničnu suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine."

Naposljetku, važno je naglasiti kako ova suradnja neće ostati samo na potpisanoj Povelji jer već ove godine slijede i prvi zajednički projekti, Naime, Vukovar film festival gostovat će u Orašju, dok će Dani hrvatskog filma "Ivo Gregurević" svojim filmskim projekcijama gostovati u Vukovaru, čime će publika oba festivala imati priliku upoznati programe i stvaralaštvo svojih partnera.

"Ova Povelja predstavlja početak dugoročnog partnerstva koje će doprinijeti razvoju filmske umjetnosti, kulturne razmjene i snažnijem povezivanju filmskih zajednica u regiji.

31. Dani hrvatskog filma "Ivo Gregurević" održat će se u Orašju od 29. kolovoza do 5. rujna 2026. godine. Organizator 20. Vukovarskog filmskog festivala od 2.-5. rujna 2026. je Grad Vukovar, a Zlatni sponzor festivala su Hrvatske pošte!

Vidimo se u Orašju i Vukovaru!", napisali su iz Vukovar Film Festivala na Facebooku. 

Ključne riječi
kulturna suradnja međunarodna kultura film suradnja povelja Ilija Benković Darko Puharić Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević Vukovar film festival

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