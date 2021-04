Umjetna inteligencija vratila nam je Nirvanu na godišnjicu Cobainove smrti

Na Uskrsni ponedjeljak mnogi su se prisjetili Kurta Cobaina, legendarnog frontmena grupe Nirvana koji si je oduzeo život upravo 5. travnja 1994. godine. Dvadeset i sedam godina nakon njegove smrti, karakteristični zvuk Cobainove glazbe vratio se fanovima zahvaljujući umjetnoj inteligenciji!

“Novu Nirvaninu pjesmu” predstavio je projekt Lost Tapes of the 27 Club koji koristi napredne softverske sustave kako bi analizirao stvaralaštvo prerano preminulih autora i generirao pjesme kakve bi možda stvarali da su i danas živi. Pri tome se fokusiraju na članove takozvanog Kluba 27, odnosno umjetnike poput Kurta Cobaina, Jimija Hendrixa, Jima Morrisona i Amy Winehouse, koji su umrli ili su se ubili s 27 godina.

Iza projekta stoji organizacija Over the Bridge, čiji je cilj podići svijest o mentalnom zdravlju unutar glazbene zajednice.

Jedan od prvih produkata jest pjesma “Drowned in the Sun” nastala na temelju kompjutorske analize 30 najpopularnijih Nirvaninih pjesama, kopirajući Cobainove kantautorske i gitarske vještine, dok je za vokale umjesto pokojnika (a vjerujemo da bi i to bilo moguće, iako etički upitno) zadužen Eric Hogan, pjevač jednog od najpoznatijih Nirvaninih tribute bendova.

– “Drowned in the Sun” dovoljno je uvjerljiva da ima Nirvaninu vibru, ali ne toliko da izazove tužbu za plagijat. Slušajući je, prepoznat ćete utjecaj albuma In Utero, Nevermind... Fascinantna je logika umjetne inteligencije koja je probrala najbolje iz Nirvanine ostavštine – rekao je Eric Hogan.

Pjesma je dostupna za besplatno slušanje na brojnim online platformama i već je izazvala veliku debatu o budućnosti glazbe, odnosno o zamjenjivosti ili pak besmrtnosti glazbenika, slično kao što su “uskrsli” kompjutorski generirani glumci u novijim filmovima poput “Ratova zvijezda” pokrenuli debatu o etičnosti korištenja nečijeg lika nakon smrti.

Živući glazbenici ipak još ne moraju strahovati da će ih zamijeniti roboti jer i “Drowned in the Sun”, koliko god uvjerljivo zvučala, ipak je prije objave prošla kroz ruke iskusnih i sasvim živih glazbenih producenata, a i sami inicijatori ističu kako je “prava stvar” nenadoknadiva, baš kao i ljudski život.