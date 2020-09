U Varaždinu podižu umjetničko naselje na 60.000 kvadrata s parkom skulptura prostorom i za koncerte za 30.000 ljudi

U životu se često iz slučajnosti rađaju dobre stvari, dokaz je tome i 3V inicijativa – VARKOM, grad Varaždin i Nikola Vudrag, zahvaljujući kojoj će Varaždin u tri mjeseca dobiti novi umjetnički kvart. Smješten na sjeveru, između dravskog kanala i rijeke Drave, nedaleko od centra grada, na 60.000 četvornih metara na prostoru napuštenih hala bivše VARKOM-ove tvornice, nastaje RezervArt. Bivši industrijski prostor bit će mjesto buduće likovne kolonije umjetnika iz cijelog svijeta te buduće specijalističke kiparske majstorske radionice Nikole Vudraga. Golem prostor s planiranim parkom skulptura, ni jednom nižom od pet metara, postat će novo središte za upijanje i demonstraciju kulture, jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe.

U pitanju je suradnja koju čini zajedničko djelovanje trojca na promociji likovne umjetnosti, ali i jedinstveni model u kojem VARKOM daje poslovne prostore koje više ne koristi i upravljat će RezervArtom, Nikola Vudrag, umjetnik nevjerojatnog talenta i prodornosti koju je dokazao na domaćem i internacionalnom terenu, dobiva na korištenje i vođenje funkcionalni radionički i uredski prostor od oko 1500 četvornih metara u kojem će raditi i izlagati svoja umjetnička djela te organizirati kulturne događaje i edukacije, a grad Varaždin novo umjetničko središte i skulpture iznimne vrijednosti izložene u javnim prostorima.

– Počelo je sastankom sa Željkom Bunićem, direktorom VARKOM-a, po sasvim drugom poslu i slučajnim pitanjem o prostoru u kojem u Zagrebu radim te tome kako stalno putujem kao nomad između Pariza, juga Francuske i Zagreba, a nigdje nisam konkretno – govori Nikola Vudrag, hrvatska kiparska zvijezda, rođeni Varaždinac i najmlađi premium umjetnik pariške galerije Carre d’artistes koja ga je lansirala na svjetsko tržište.

– Došli smo u prostor koji su mi ponudili na korištenje i drugi dan sklopili posao. Smislili smo koncept RezervArta i već smo na uređenju fasade, doselio sam tamo svoj atelijer i skulpturu Tesle od 12 m koja je bila izložena u HDLU, a sada će dobiti mjesto u Tehnološkom parku Varaždina. Šalim se da su se s Teslom dovoljno šutali čiji je, pa neka sad bude Varaždinac. Osim toga, u Varaždinu je imao i ujaka Paju, službenika austrougarske vojske. Šalu na stranu, na ovom divnom području s jutarnjim maglama poput mističnih slika Caspara Davida Friedricha iz 19. st., radimo rezervat za umjetnost, ambijent koji će umjetnicima biti iznimno inspirativan. Ograđen je, ima portira, radimo rezidencijalne stanove za galeriste, menadžere i umjetnike iz inozemstva koji kada dođu, na istom mjestu imat će i predavaonice u kojima će između ostalog držati i predavanja o sektoru koji Hrvatska nema, a to je kako preživjeti na tržištu nakon akademije? U tom segmentu, moj je prvi savjet svakodnevni rad. Nema tu mjesta čekanju inspiracije i slikanju jednom mjesečno. Realni svijet zanima isporuka i može li nešto biti gotovo u određenom periodu, pa se snađi i razmisli hoćeš li u London pozvati Merlina upomoć ili ćeš raditi. Uglavnom, radimo golemi park skulptura kojim će šetati jeleni lopatari i u sklopu kojeg je botanički vrt. Nećemo više sjedati u auto i po dozu umjetnosti odlaziti u Beč, želja nam je da Bečani malo dolaze k nama – kaže Vudrag.

Sektori koje obuhvaća RezervArt su kiparstvo, slikarstvo, dizajn, primijenjena umjetnost u javnoj funkciji, internacionalna razmjena stručnjaka, a najviše vezano za razvitak kulture, ugostiteljstvo, art menadžment, te agrokulturu u formi već spomenutog kiparsko-botaničkog parka u kojem bi već do kraja ove godine trebale osvanuti tri skulpture.

Osim Vudraga kao voditelja i zaduženog za kiparsko-željezni sektor, u RezervArtu već djeluju Paula Banić koja radi u srebru, zlatu i bronci te Medo Tkalec koji ručno izrađuje gitare i uvodi u projektnu priču i glazbeni sektor. U tom smislu je, kaže Vudrag, u planu trodnevni Woodstock festival koji će na otvorenom moći okupiti oko 30.000 ljudi, a nisu zaboravili ni na sportsko-rekreativni centar koji planiraju smjestiti u kavez.

– Ispalo je savršeno i samo tjedan dana prije no što sam planirao prihvatiti poslovnu ponudu iz Stockholma i odseliti se. Uglavnom, u Francuskoj umjetnost je integrirana u svakodnevni život, to je ono što nama nedostaje, a što ćemo s ovime, nadam se, dobiti. Uz to, i turizam je uspješniji kad je u njega upletena umjetnost. Uvjeren sam da će ljudi koji dolaze na more sada imati razlog više da koji dan svrate i do Varaždina. Poslovne partnere i kolekcionare moći ću pozvati k sebi, a ne potezati do Dubrovnika da bismo se našli. Dolaskom tih poslovnih ljudi u Varaždin, možda ovdje vide priliku i za sebe, za osnutak sektora svojih poslovanja s kojima dolaze nova radna mjesta. Mogućnosti su ogromne. Znanost definira budućnost nekog naroda, umjetnost piše njegovu povijest. Uvjeren sam da ćemo i mi ispisati jedan njezin komadić – govori Vudrag.

RezervArt će s vremenom, nadaju se, staviti grad Varaždin na internacionalnu kartu umjetničkih centara i upotpuniti sliku Varaždina kao grada baroka, glazbe i umjetnosti.

– Za Nikolu i njegovu genijalnost čuo sam i prije nego što je za Varaždin izradio skulpturu violine postavljenu u centru grada. Osim što je genijalan, radišan i nevjerojatno normalan i poduzetan, na ovaj potez sam se odlučio jer sam shvatio da bi bila ogromna šteta da Varaždin, pa i Hrvatska, izgube umjetnika takvog kalibra, kao što su prijašnje generacije Varaždinaca izgubile Stančića. Odlučili smo ne dati mu prostor u klasični najam već smo napravili desetogodišnji sporazum po kojem će on za to vrijeme boraviti u prostoru, raditi i zauzvrat će VARKOM-u po unaprijed utvrđenim cijenama isporučivati umjetnička djela koja će biti izlagana u VARKOM-ovim prostorima ili na javnim mjestima u gradu. Nikola je nukleus projekta, nešto oko čega će se sve planirano okupljati, a mi smo tu da poguramo i pomognemo. Grad Varaždin prepoznao je ideju, složili smo se da park bude dio kulturnog proračuna jer ga treba održavati, čistiti i čuvati i Grad će i sa te strane biti potpora projektu, no najvažnije je da projekt postane samoodrživ. Bude li i dodatnih potpora institucija države i županije, to će biti sjajno, ali zasad možemo i sami – kazao je Željko Bunić, direktor VARKOM-a, javnog komunalnog poduzeća.