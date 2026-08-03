Stihovi poznatog istarskog književnika oživjeli u ilustracijama i skulpturama Dubravka Kastrapelija

Izložba „Poezija Drage Gervaisa“ akademskog umjetnika Dubravka Kastrapelija, na kojoj će biti predstavljene ilustracije i skulpture inspirirane stihovima istarskog književnika, bit će otvorena u ponedjeljak navečer u Galeriji Rab.

Na izložbi će biti predstavljene ilustracije izvedene akrilom, akvarelom, tušem, grafičkim bojama i ugljenom, kao i skulpture koje tematiziraju Gervaisovu poeziju.

U predgovoru izložbe nezavisna viša kustosica Sonja Švec Španjol ističe kako se Kastrapeli posljednjih petnaestak godina bavi ilustriranjem književnih djela, od Cervantesova „Don Quijotea“, preko djela Marina Držića, do „Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Ivane Brlić-Mažuranić, dok se posljednje tri godine posvetio poeziji Drage Gervaisa.

„Činjenica da je Drago Gervais svoj opus posvetio rodnoj Istri oslikavajući dijalektom prvenstveno atmosferu svakodnevnog života i karakter običnih ljudi, otvorila je cijeli dijapazon prizora iz primorskog života s naglašenom radnjom i dijalozima čija je sceničnost postala podloga za ilustraciju pojedine pjesme u djelima Dubravka Kastrapelija“, navodi Švec Španjol.

Prema njezinim riječima, prijenos pisane riječi u likovni jezik zahtjevan je zadatak, no Gervaisova živa i slikovita poezija omogućila je umjetniku da kroz vlastiti senzibilitet pretoči liriku u ilustraciju. „Kao što je Drago Gervais oblikovao svoje pjesme uz dozu toplog i dobronamjernog humora dok je s ljubavlju i praštanjem opisivao zgode i nezgode malih ljudi u njihovom svakodnevnom životu, tako je i Dubravko Kastrapeli pristupio ilustraciji kroz igru“, navodi kustosica.

Dodaje kako je Kastrapeli, inspiriran rasponom emocija u Gervaisovim pjesmama – od malih životnih radosti i prpošnosti do blage tuge i melankolije – pojedine pjesme ilustrirao više puta, u različitim tehnikama i na različitim formatima papira.

Svaka interpretacija donosi novu svježinu i dinamiku kroz izbor boja, oblikovanje volumena i detalja, perspektivu te različite pristupe odabiru kadra, dok poveznicu među različitim prikazima čini specifičan način ispisivanja stihova koji se uklapa u ilustracije.

Dubravko Kastrapeli rođen je 1971. u Zagrebu, a diplomirao je 1995. na nastavničkom smjeru Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Kesera. Ilustriranjem književnih djela bavi se posljednjih petnaestak godina, a među njegovim projektima ističu se suradnja s Domom Marina Držića, u okviru koje su nastali stripovi „Novela od Stanca“ i „Dundo Maroje“, te ilustracije inspirirane djelima Ivane Brlić-Mažuranić.



Izložba ostaje otvorena do 1. rujna.