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POTRESNA RATNA DRAMA

Amar Bukvić u hvaljenoj švedskoj seriji o ratu u BiH. Gledatelji kažu: "Nismo znali koliko je stravično bilo"

Serija "Vrijednost života"
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
03.08.2026.
u 14:29
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Švedsko-francuska dramska serija 'Vrijednost života', dostupna na platformi Voyo, potresnom pričom o UN-ovim mirovnjacima u Bosni 1993. godine osvojila je kritiku i publiku diljem svijeta. Gledatelji hvale sirovu autentičnost, emotivni naboj i izvanrednu glumu, ističući kako im je serija otvorila oči o brutalnosti sukoba

Rijetko koja serija uspije tako snažno odjeknuti kao švedska drama 'Vrijednost života' (A Life's Worth), dostupna i domaćoj publici na platformi Voyo.

Radnja ove moćne šestodijelne priče smještena je u jesen 1993., u srce ratom pogođene Bosne i Hercegovine. Pratimo skupinu mladih švedskih vojnika koji, u sklopu bataljuna UNPROFOR-a, stižu vođeni idealističkom željom da zaštite civile. Međutim, vrlo brzo otkrivaju da je stvarnost na terenu daleko složenija i brutalnija od svega što su mogli zamisliti, suočavajući se s političkim ograničenjima UN-a i teškim moralnim dilemama koje će ih zauvijek promijeniti.

Uspjehu serije najbolje svjedoče reakcije publike. Na popularnoj platformi IMDb "Vrijednost života" drži impresivnu ocjenu 8,3/10, a komentari otkrivaju dubok utjecaj koji je ostavila. Gledatelji je opisuju kao napetu, emotivnu i tešku, ali obaveznu za pogledati, ističući kako se ne fokusira na politiku, već na ljudske sudbine i moralne dileme. Ono što se posebno ističe jest njezin edukativni karakter za međunarodnu publiku. Mnogi priznaju kako prije gledanja nisu imali potpunu predodžbu o kompleksnosti i strahotama rata u Bosni, a rečenice poput "nisam znao koliko je stravično bilo" postale su čest motiv u online raspravama.

Snaga serije leži u njezinoj sirovoj autentičnosti, koja nije slučajna. Scenarij je inspiriran knjigom "Pola godine, cijeli život" Magnusa Ernströma, švedskog vojnika koji je i sam služio u mirovnoj misiji u Bosni. Njegovo izravno iskustvo bilo je ključno, a kao konzultant na setu osigurao je da svaki detalj bude vjerodostojan. Serija tako izbjegava zamke tipičnih ratnih filmova, zbog čega je kritičari hvale, a fokus radnje nije na mehanici ratovanja, već na unutarnjim borbama, psihološkim posljedicama i vezama koje nastaju u ekstremnim uvjetima.

Vrhunskoj produkciji doprinosi i impresivna međunarodna glumačka postava. Glavne švedske uloge predvodi mlada zvijezda Edvin Ryding, globalno proslavljen ulogom u seriji 'Mladi prinčevi' (Young Royals), koji je s ostatkom ekipe prošao intenzivne pripreme kako bi vjerodostojno prikazao terete vojnika. Ipak, ono što seriji daje dodatnu dubinu jest snažna prisutnost glumaca iz regije. Među njima se posebno ističe poznati hrvatski glumac Amar Bukvić, koji tumači zahtjevnu ulogu Tomislava. Uz njega, glume i druga poznata imena poput Ivane Roščić, Lazara Dragojevića, Muhameda Hadžovića, Alene Džebo i Denisa Murića.

Redatelj Ahmed Abdullahi vješto je izbjegao crno-bijeli prikaz sukoba, ne nudeći jednostavne odgovore. Serija prikazuje kompleksnu mrežu sukobljenih strana i nemoć mirovnih snaga čiji je mandat neutralnosti često značio vezane ruke. Priča daje glas i lokalnom stanovništvu, čije sudbine nisu samo pozadina, već su duboko isprepletene s dramom švedskih vojnika, što joj daje univerzalnu dimenziju. 

Ključne riječi
kultura gledatelji oduševljeni voyo švedska serija Bosna i Hecegovina rat Amar Bukvić serija

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