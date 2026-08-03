Bivši šef Spotifyja ruši streaming: 'Ljudi s glazbom moraju nešto raditi, a ne je samo slušati'

Tri godine nakon što je napustio jednu od najmoćnijih pozicija u glazbenoj industriji, onu voditelja inovacija u Spotifyju, Mauhan M. Zonoozy spreman je svoju softversku viziju podići na višu razinu.

Trenutačno stanje streaminga glazbe je, prema mnogima, zanimljivo, ali i nepredvidivo. Prijelaz iz ere CD-a u eru streaminga omogućio je sveprisutan pristup glazbi, no istovremeno je stvorio nove probleme: dio korisnika više ne stupa u interakciju s glazbom kao nekad, a eksplozivno širenje umjetne inteligencije prijeti uzdrmati čitav poslovni model. Upravo tu na scenu stupa Zonoozy, koji je 2023. godine pokrenuo vlastitu tvrtku "A Vinyl Bar in Shibuya", svojevrsnu kombinaciju izdavačke kuće i produkcijskog studija koji umjesto ploča objavljuje zaigrane glazbene aplikacije poput jetset.fm i Stacks. Njegov je cilj jednostavan - stvoriti digitalna glazbena igrališta.

Iako proizvodi njegove tvrtke nemaju goleme glazbene biblioteke poput tipičnih streaming platformi, korisnicima nude različite načine za stvaranje novih zvukova, čak i ako ih koriste samo nekoliko minuta. Unatoč tome što je projekt još u povojima, Zonoozy točno zna kamo ga želi odvesti. "Proveo sam godine u Spotifyju i volio sam to iskustvo. Nevjerojatna tvrtka, nevjerojatan tim. Ali mislim da sam većinu vremena zapravo razmišljao o onome što slijedi", izjavio je.

"Pokrenuo sam A Vinyl Bar in Shibuya oko jednostavnog uvjerenja da je glazba glagol, da bi sljedeća velika glazbena platforma ljudima trebala dati nešto za raditi s glazbom. Trebala bi biti više participativna, više angažirajuća". Njegov najnoviji projekt, aplikacija Bop, koja je trenutačno u beta fazi, savršen je primjer te filozofije. Radi se o džepnoj DJ aplikaciji koja omogućuje miksanje i remiksiranje popularnih pjesama povlačenjem efekata i zvukova na mrežu, slično kao na profesionalnoj MPC radnoj stanici.

Streaming je glazbu učinio dostupnijom no ikad, no za Zonoozyja je uvijek nedostajala jedna ključna komponenta: interakcija. "Sa streamingom možete čuti gotovo sve, bilo gdje i odmah, ali dominantna interakcija i dalje je zapravo sortiranje mapa i pritiskanje tipke 'play'", nastavlja on. "Postoji čitava generacija koja je odrasla igrajući se s glazbom kroz različite medije i uređaje. Mislim da je njihov odnos sa svime bio puno interaktivniji."

To je bila ideja vodilja za njegovu misiju, koju sažima kao želju da "osnaži više ljudi da se izraze pomoću glazbe". Takvi alati, doduše, nisu potpuna novost; i sam Spotify ima značajku miksanja u stilu DJ-a, ali Zonoozy vjeruje da ima još mnogo prostora za servise kojima je u fokusu upravo korisničko izražavanje, opisujući njegove ambiciozne planove za umetanje glazbenih servisa u svijet streaminga. "Mislim da postoji čežnja za kreativnim izražavanjem. Slušanje glazbe onako kako su je umjetnici stvorili i zamislili apsolutno je velik dio toga, ali mislim da je također važno imati Lego kockice s kojima se možete igrati i komunicirati".

Jasno je da Zonoozy uživa u razvoju svojih zvučnih igrališta, no krajnji cilj svih manjih projekata je stvaranje veće, sveobuhvatne platforme koja se neće temeljiti na postojećim modelima. "Mislim da je na kraju tunela sigurno veća platforma. Aktivno radimo na njezinoj izgradnji. Ne mislim da će izgledati ili se osjećati kao bilo koja streaming platforma koju ste dosad vidjeli", zagonetan je. Umjesto da glazbu stavlja u pozadinu, kao što to čine mnogi servisi, on je želi vratiti u prvi plan. Inspiraciju, kako kaže, pronalazi u svijetu videoigara. "Moje osobno uvjerenje bilo je da se mnogi znakovi o smjeru kretanja medija nalaze u gejmingu. Interaktivni mediji uvijek su bili malo ispred ostatka svijeta u smislu filma i glazbe jer su, zbog blizine tehnologiji, istraživali kreativnije tehnološke granice onoga što se s medijima može učiniti."

Rasprava o budućnosti glazbene industrije ne bi bila potpuna bez spominjanja umjetne inteligencije (AI). Zonoozyjev prvi komentar na tu temu je šaljiv: "Znate što volim kod AI-ja? Lako ga je sročiti". Međutim, njegov stav je daleko kompleksniji. AI već ima ogroman utjecaj na glazbene platforme, od algoritamskih preporuka do alata za generiranje playlista, koji su postali standardni dio paketa. Stručnjaci predviđaju da će godine pred nama biti ključne za razvoj specijaliziranih servisa koji nude više od pukog streaminga, a AI u tome ima dvostruku ulogu. S jedne strane, alati poput Suna i Moisesa omogućuju i korisnicima bez glazbenog predznanja da stvaraju ili modificiraju pjesme, dok s druge strane postojeći divovi poput Spotifyja koriste AI za dublju personalizaciju, poput svojeg AI DJ-a.

Ipak, Zonoozy ne vjeruje da će budućnost biti isključivo vođena generativnim medijima, iako priznaje da je teško zamisliti svijet u kojem tehnologija neće doticati neki oblik umjetne inteligencije. Za njega i njegov tim, AI je "omogućujuća tehnologija, ali ne i prijedlog za potrošača". Drugim riječima, koriste AI kao "kopilota za kodiranje i razvoj", ali naglašava da se ne bave izgradnjom velikih jezičnih modela niti traže od korisnika da upisuju naredbe i čekaju gotovu pjesmu. "Na glazbenoj strani, svi 'stemovi' su ručno producirani", ističe. "Nisam anti-AI. Mislim da je to nevjerojatna, moćna infrastruktura okrenuta budućnosti. Ja sam tradicionalno snažan tehno-optimist i vjerujem da će dovesti do nevjerojatnih otkrića. Ali AI nije teza našeg proizvoda."

Inicijativa Mauhana M. Zonoozyja dio je šireg pokreta koji glazbu vidi ne samo kao proizvod za konzumaciju, već kao platformu za kreativnost, interakciju i izgradnju zajednice. Dok tržište streaminga u zapadnim zemljama pokazuje znakove zasićenja, raste potražnja za novim oblicima interakcije. Usporedno s tehnološkim inovacijama, jača i trend povezivanja glazbe s društvenim iskustvima. Startupi poput Airbudsa i Weversea grade platforme koje korisnicima omogućuju dijeljenje glazbenih iskustava s prijateljima i izravnu komunikaciju s izvođačima. Ovaj fokus na zajednicu odražava želju mlađe publike, odrasle na platformama poput TikToka, za aktivnijim sudjelovanjem u glazbenoj kulturi.

Ujedno se istražuju i novi modeli monetizacije koji nadilaze tradicionalnu pretplatu. Platforme poput britanskog PLAYY.-a nastoje integrirati streaming, licenciranje, prodaju ulaznica i grupno financiranje kako bi neovisnim umjetnicima pružile veću kontrolu nad njihovim radom i prihodima. Hoće li ovi novi modeli uspjeti konkurirati divovima poput Spotifyja i Apple Musica, ostaje za vidjeti, no jasno je da se glazbena industrija nalazi na pragu nove transformacije. Čak je i sam Zonoozy nesiguran oko toga kamo sve to vodi. "Ekstremne razine personalizacije do sadržaja stvorenog po mjeri za vas - ne znam gdje ta linija završava", priznaje. "Je li nešto personalizirano za vas, ili je generirano za vas?" To je pitanje na koje će odgovor dati sama budućnost.

*uz pomoć AI