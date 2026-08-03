FOTO Nakon desetljeća restauracije povijesni predmeti i umjetnine ponovno su pred publikom!
Na drugom katu Providurove palače otvorena je izložba pod nazivom TRAGOVI VREMENA Restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije u organizaciji Odjela Muzej grada Zadra Narodnog muzeja Zadar
Umjetnine i predmeti iz fundusa Narodnog muzeja Zadar, osobito oni koji se čuvaju u Muzeju grada Zadra i Galeriji umjetnina, nisu samo muzejski eksponati. Oni su svjedoci vremena, čuvari identiteta i materijalni dokazi života koji je stoljećima oblikovao lice grada, a posjetitelji će prilikom posjeta izložbi vidjeti predmete koji su svjedoci vremena, čuvari identiteta i materijalni dokazi života koji je stoljećima oblikovao lice grada
Materijalna kultura omogućuje nam da prošlost ne promatramo samo kao apstraktan pojam, nego kao stvarni život ljudi koji su nekoć živjeli unutar gradskih bedema, uređivali svoje domove, stvarali umjetnost i oblikovali kulturni pejzaž grada
Put brojnih predmeta do muzejske zbirke bio je dug i često neizvjestan. Mnogi su spašeni izravno iz ratnih ruševina te privremeno pohranjeni u Sabirnom centru, a potom i u prizemlju današnje zgrade Sveučilišta na Novoj rivi. Tijekom desetljeća zbirka se postupno nadopunjavala zahvaljujući predanosti muzealaca, konzervatora i brojnih građana koji su prepoznali važnost očuvanja kulturne baštine
Posebnu vrijednost u tom procesu predstavljaju donacije, koje već desetljećima čine jedan od najvažnijih načina prikupljanja muzejske građe. Zahvaljujući povjerenju građana, obitelji i nasljednika, brojni predmeti koji bi možda ostali skriveni u privatnim domovima ili s vremenom bili izgubljeni postali su dijelom zajedničke kulturne baštine. Svaka donacija predstavlja mnogo više od prijenosa vlasništva; ona je čin odgovornosti prema zajednici i svjesno sudjelovanje u očuvanju kolektivne memorije grada
Izložba je zamišljena kao svojevrsna šetnja kroz stilove i ukuse građanskoga života od XVI. do početka XX. stoljeća. Svi predmeti predstavljeni na izložbi restaurirani su tijekom posljednjeg desetljeća zahvaljujući kontinuiranoj potpori Zadarske županije, Grada Zadra i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Ipak, iza stručnih zahvata, projekata i financijskih ulaganja krije se mnogo važnije pitanje – pitanje prava na povijesno pamćenje.