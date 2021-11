Slavni Ohad Naharin u Zagrebu predstavlja plesni jezik Gaga koji je sam stvorio

Plesači sjede na podu ili stoje na mjestu, a svaki njihov (precizan, uigran i razigran) pokret gledatelja tjera na ples. To je jedna slika spektakularnog i inovativnog plesnog jezika Gaga, koji je stvorio izraelski koreograf, svjetskog glasa, Ohad Naharin. U Gagi će se okušati i članovi Baleta HNK Zagreb jer Naharinov “Decadance” je prva ovosezonska premijera, zakazana za 11. studenoga.

“Decadance” je Naharin postavljao u mnogim baletnim kućama svijeta, on je postao svojevrsna osobna iskaznica ovog autora pa tako, primjerice, na YouTubeu možete pogledati kako je to izgledalo u pariškoj Operi. No “Decadance” nije matrica koja se ponavlja, on nikada nije isti, jer djelo se stvara na licu mjesta, koreograf ga prilagođava ne samo ansamblu s kojim radi već i svakom pojedinom plesaču. Upravo tako Naharin stvara zapanjujuće, energijom nabijene predstave u kojima je plesnu umjetnost, tj. moderan balet odveo korak dalje, stepenicu više. “Decadance” je sastavljen od izvadaka već postavljenih koreografskih komada Ohada Naharina, a on je predstavu izvorno realizirao s članovima čuvenog izraelskog Plesnog kazališta Batsheva. Najtočnije se ova predstava može opisati kao istraživanje granica i eksplozivne snaga plesa, koja iz plesače izvlači virtuoznu i senzualnu energiju oblikovanu bujicom osjećaja.

Naharin slovi za jednog od najpoznatijih suvremenih koreografa. Kao koreograf je debitirao u New Yorku 1980. godine, u studiju Kazuka Hirabayshija, a od 1990. do 2019. bio je umjetnički ravnatelj Batsheva. Unutar te kompanije osnovao je mlađi ansambl Batsheva – The Young Ensemble, a za obje trupe svog matičnog kazališta kreirao je više od trideset plesnih djela. Njegov plesni jezik Gaga plesači Batsheve svakodnevno koriste na treninzima, a on se proširio cijelim svijetom ne samo među plesačima već je osvojio i neplesače. Naharinov dolazak u HNK Zagreb veliko je priznanje našem Baletu koji ovom predstavom staje uz bok najboljim ansamblima svijeta.