Regionalna zvijezda Ivan Bosiljčić napokon pred zagrebačkom publikom u Kerempuhu s intimnim spektaklom koji osvaja emocije

Ivan Bosiljčić po prvi puta, 23.5.2026., stiže u Satiričko kazalište Kerempuh, s autorskim glazbeno-scenskim programom „Naša večer“.

Radi se o jedinstvenom spoju kazališta, glazbe i poezije koji već godinama osvaja publiku diljem regije.

Riječ je o formatu koji izmiče klasičnim okvirima, nije samo predstava, nije samo ni koncert, već intimni susret umjetnika i publike.

„Naša večer“ istovremeno je dramski doživljaj, poetski trenutak i glazbeni spektakl, u kojem se isprepliću antologijski stihovi, bezvremenske melodije te snažne interpretacije koje publika doživljava osobno. Poezija je isprepletena stihovima Dedića, Dragojevića, grupe Indexi, Antića, Jesenjina, Boldera i mnogih drugih značajnih pjesnika.

Bosiljčić, jedan od najsvestranijih umjetnika regije, kroz ovaj projekt spaja sve ono što ga definira, glumu, glazbu i duboku interpretaciju. Upravo zato „Naša večer“ ne djeluje kao unaprijed zadani program, već kao živa, promjenjiva večer u kojoj publika aktivno sudjeluje i oblikuje atmosferu.

Ovakvom vrstom poetskog kazališta, Ivan Bosiljčić bavi se od 2009. godine, a ''Naša večer'' premijerno je izvedena 2021. i odmah se pokazala kao vrhunac Ivanovog dosadašnjeg bavljenja poezijom i glazbom.

Bosiljčić je široj publici poznat i po svojim zapaženim ulogama u velikim mjuziklima kao što su Les Misérables, Chicago i Rebecca, gdje je briljirao vokalno i glumački, ali i po televizijskim ulogama u serijama poput Ranjeni orao i Greh njene majke, koje su ga učinile prepoznatljivim i gledateljima izvan kazališnih krugova. Njegove izvedbe su višestruko nagrađivane i rasprodane, a publika ga pamti po energiji i emotivnoj dubini koju donosi na pozornicu.

Na pozornici ga prate vrhunski glazbenici, s kojima stvara bogat i emotivan glazbeni doživljaj ,od intimnih, suptilnih trenutaka do snažnih koncertnih kulminacija koje brišu granicu između izvođača i publike.

U posljednjih pet godina ovaj program vidjelo je više od 100.000 posjetitelja, a dvorane diljem regije redovito su rasprodane, čime „Naša večer“ potvrđuje status jednog od najposebnijih glazbeno-scenskih projekata u regiji.

Poveznicu s hrvatskom publikom Bosiljčić ostvaruje i kroz suradnju s Juditom Franković i Žarkom Radićem na filmu Lazarev put, čime se njegov umjetnički opus još snažnije približava domaćoj sceni.

Dolaskom u Kerempuh, Zagreb dobiva priliku upoznati umjetnika koji ne interpretira samo pjesme i stihove već ih živi na pozornici. Večer koja nosi naziv „Naša večer“ s razlogom jer nakon nje publika više nije samo gledatelj, nego sudionik.

