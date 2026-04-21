FOTO Dodjelom nagrada počeli Marulićevi dani. Evo tko je bio!
Dodjelom nagrada "Marin Držić" te predstavom Miroslava Krleže "Gospoda Glembajevi", u izvedbi Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije i režiji Ivice Buljana, u ponedjeljak navečer u Splitu su počeli 36. Marulićevi dani, festival hrvatske drame na kojem će biti izvedeno 13 predstava. Ministrica Nina Obuljen Koržinek i glumica Nives Ivanković
Nagrade Ministarstva kulture i medija "Marin Držić" za najbolje dramske tekstove u 2025. godini uručila je ministrica Nina Obuljen Koržinek. Prvu nagradu osvojila je Anita Čeko za tekst "U mojoj babi mjesec“, dok drugu nagradu dijele tekstovi Mie Laure Jurčić "Tiha voda“ i Lucije Klarić “Bez papira“. Po ocjeni stručnog žirija, nagradu za treće mjesto dijele tekstovi triju autora - Filip Jurjević “Mravi“, Mihovil Rismondo “Pjesma Europe“ i Zrinka Zoričić "Sve je istovremeno"
Program Marulićevih dana nudi raznovrstan pregled suvremene drame, uključujući praizvedbe tekstova Mate Matišića, Espija Tomičića, Lidije Deduš i Ivora Martinića. Predstave se tematski bave kompleksnim pitanjima – od transgeneracijskih trauma i obiteljskih odnosa do mentalnog zdravlja, kulture sjećanja i rodno uvjetovanog nasilja
Popratni program je i "Drama u gradu", odnosno "nenajavljeni nastupi" glumaca na različitim gradskim lokacijama. Time se, kako je objasnio producent festivala Ivan Vatavuk, želi isprovocirati "kulturni incident", da grad osjeti Marulićeve dane