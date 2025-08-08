Naši Portali
AsterFest Film Festival

"Samoća" Mire Gavrana i Bobbyja Grubića ovjenčana nagradom za najbolji scenarij

Dodjela nagrada AsterFest Fil Festivala
AsterFest Film Festival/Facebook
VL
Autor
Hina
08.08.2025.
u 10:35

Na festival u Sjevernoj Makedoniji ove je godine stiglo više od tisuću prijava iz 50 zemalja svijeta, a hrvatska je ekipa osvojila jednu od glavnih nagrada. Igrani kratkometražni film "Samoća" snimljen je 2025. godine, a nastao je po Gavranovoj kratkoj priči "U zagrljaju rijeke"

Hrvatski književnik i dramatičar akademik Miro Gavran i redatelj Bobby Grubić dobitnici su Nagrade za najbolji scenarij na 20. AsterFest Film Festivalu koji se od 4. do 8. kolovoza održava u Strumici u Sjevernoj Makedoniji. Nagradom Gjorgji Abadžijev za najbolji scenarij Grubić i Gavran nagrađeni su za film "Samoća" nastao po Gavranovoj priči "U zagrljaju rijeke", doznaje Hina od autora.

"Samoća" je drama koja donosi priču o teško bolesnom starcu koji razočaran vlastitim životom mašta o ponovnom povratku voljenoj rijeci na čijim se obalama osjećao sretan, ali i o objavi zbirke pjesama kao ostavštine svog života. Potpuno sam, željno iščekuje posjet svojih nećaka, koje je odgojio kao svoje sinove. No osim njihove želje za njegovim nasljedstvom, ne dobiva od njih potrebnu ljubav i utjehu. Nadu pronalazi u neočekivanom prijateljstvu s cimerom s kojim dijeli mnoge interese.

Na festival u Sjevernoj Makedoniji ove je godine stiglo više od tisuću prijava iz 50 zemalja svijeta, a hrvatska je ekipa osvojila jednu od glavnih nagrada. Igrani kratkometražni film "Samoća" snimljen je 2025. godine. Nastao je po Gavranovoj kratkoj priči "U zagrljaju rijeke". Režiju potpisuje Bobby Boško Grubić, a glavnu ulogu igrao je Duško Valentić. U filmu igraju i Sven Jakir, Jakov Gavran, Goran Grgić, Petra Kurtela, Mladena Gavran, Bartol Jakir, Relja Kurtela i Ivana Štampar.

Film "Samoća"
"Samoća"
Foto: HAVC

Nakon premijernog prikazivanja u Parizu u svibnju 2025. godine, uskoro se očekuju i premijere diljem svijeta: indijska u Bangaloreu, talijanska u Rimu, te hrvatska u Šibeniku.

Gavran i Grubić umjetnički su suradnici na još jednom filmskom projektu - ekranizaciji njegove drame "Urotnici" prema kojoj se sada snima film o sudbini hrvatskog plemstva, Zrinskih i Frankopana, u kojem igraju Goran Grgić, Bojana Gregorić Vejzović, Matea Marušić i Jakov Gavran.

