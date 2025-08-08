On nije samo jedan od najosebujnijih redatelja s najprepoznatljivijim stilom zaogrnutim u prekrasne nježne nijanse i kadrove koji povremeno izgledaju kao ulje na platnu. Wes Anderson je i jedan od najplodnijih redatelja čiji se novi film čeka iz godine u godinu. Čak i kada je prije dvije godine lansirao "Asteroid City", koji je bio veliko razočaranje i najvećim andersonovcima, s nestrpljenjem se čekao novi uradak. Onda je, godinu nakon, odjednom izbacio četiri filma na Netflixu i time, i to posebice s "Čudesnom pričom o Henryju Sugaru" kao dijelom tog osebujnog kvadriptiha, popravio štetu koju je nanio pad njegova asteroida na gledatelje. S takvim pozitivnim dojmom dočekala se i "Feničanska spletka".

I ovog puta, Anderson je oko sebe okupio filmaše s A-liste. Tako je tu jedan od njegovih omiljenih suradnika s kojim se već šesti put upušta u koscenarističku avanturu, Roman Coppola. Osim njega, među glumačkom ekipom našli su se Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, Bill Murray. A koliko je Anderson poseban, govori i činjenica da se sva od ovih imena – osim Del Tora, kojemu je pripala naslovna uloga, pojavljuju ne kao sporedni likovi, nego kao sporadični likovi. No svi vrlo rado i objeručke prihvaćaju Andersonov poziv za suradnju. Radnja "Feničanske spletke" smještena je u imaginarni grad negdje između Mediterana i mašte, na mjesto na kojem kriminal, politika i obiteljska drama – uz taktove groteske, sarkazma i uvrnutosti – plešu jedan neobičan, ali skladan ples. Glavni lik Zsa-za Korda (Benicio Del Toro), bivši revolucionar i sadašnji ekscentrični industrijalac, uvučen je u mrežu spletki, izdaja, ali i neuzvraćenih emocija. Sve to događa se uz kulisu pastelnog kriminala. I, kao što smo dosad mogli zaključiti, radnja je mogla biti gotovo bilo što jer nije ona pogon koji pokreće Andersonove filmove.

Kao i u svim prethodnim uradcima, i ovdje su glavni pokretači estetika i poprilično bizarna emocionalna suzdržanost likova koju estetika sinkroniciteta, pravilnosti, ravnoteže i simetrije savršeno prati. Sve to umotano je u prekrasan apsurd koji ovog puta, srećom, i za razliku od "Asteroid Cityja", nije zaglibio u pretenciozan i nerazumljiv artizam. "Feničanskoj spletki", kao i svakom Andersonovu filmu, nije cilj tražiti od gledatelja da (po)vjeruju u ono što vide. Osim toga, nije ovo film koji će zagrijati srce, no jest film koji je jedno od razigranijih Andersonovih ostvarenja koje ostavlja dojam – pa ovo može napraviti samo on! Jednostavno, katkad je u umjetnosti važno ne tražiti pretjeranu logiku. Umjesto toga, valja se jednostavno prepustiti Andersonovu stilu kao inovativnoj, posebnoj, originalnoj, vizualno jako lijepoj ideji koja je – voljeli ovog čudaka ili ne – ipak unikatna u filmskom svijetu.

Feničanska spletka (Cinestar) Komedija, Njemačka/SAD, 101 min Režija: Wes Anderson Glumci: Benicio Del Toro, Mia Threapleton