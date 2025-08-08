On nije samo jedan od najosebujnijih redatelja s najprepoznatljivijim stilom zaogrnutim u prekrasne nježne nijanse i kadrove koji povremeno izgledaju kao ulje na platnu. Wes Anderson je i jedan od najplodnijih redatelja čiji se novi film čeka iz godine u godinu. Čak i kada je prije dvije godine lansirao "Asteroid City", koji je bio veliko razočaranje i najvećim andersonovcima, s nestrpljenjem se čekao novi uradak. Onda je, godinu nakon, odjednom izbacio četiri filma na Netflixu i time, i to posebice s "Čudesnom pričom o Henryju Sugaru" kao dijelom tog osebujnog kvadriptiha, popravio štetu koju je nanio pad njegova asteroida na gledatelje. S takvim pozitivnim dojmom dočekala se i "Feničanska spletka".
I ovog puta, Anderson je oko sebe okupio filmaše s A-liste. Tako je tu jedan od njegovih omiljenih suradnika s kojim se već šesti put upušta u koscenarističku avanturu, Roman Coppola. Osim njega, među glumačkom ekipom našli su se Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, Bill Murray. A koliko je Anderson poseban, govori i činjenica da se sva od ovih imena – osim Del Tora, kojemu je pripala naslovna uloga, pojavljuju ne kao sporedni likovi, nego kao sporadični likovi. No svi vrlo rado i objeručke prihvaćaju Andersonov poziv za suradnju. Radnja "Feničanske spletke" smještena je u imaginarni grad negdje između Mediterana i mašte, na mjesto na kojem kriminal, politika i obiteljska drama – uz taktove groteske, sarkazma i uvrnutosti – plešu jedan neobičan, ali skladan ples. Glavni lik Zsa-za Korda (Benicio Del Toro), bivši revolucionar i sadašnji ekscentrični industrijalac, uvučen je u mrežu spletki, izdaja, ali i neuzvraćenih emocija. Sve to događa se uz kulisu pastelnog kriminala. I, kao što smo dosad mogli zaključiti, radnja je mogla biti gotovo bilo što jer nije ona pogon koji pokreće Andersonove filmove.
Kao i u svim prethodnim uradcima, i ovdje su glavni pokretači estetika i poprilično bizarna emocionalna suzdržanost likova koju estetika sinkroniciteta, pravilnosti, ravnoteže i simetrije savršeno prati. Sve to umotano je u prekrasan apsurd koji ovog puta, srećom, i za razliku od "Asteroid Cityja", nije zaglibio u pretenciozan i nerazumljiv artizam. "Feničanskoj spletki", kao i svakom Andersonovu filmu, nije cilj tražiti od gledatelja da (po)vjeruju u ono što vide. Osim toga, nije ovo film koji će zagrijati srce, no jest film koji je jedno od razigranijih Andersonovih ostvarenja koje ostavlja dojam – pa ovo može napraviti samo on! Jednostavno, katkad je u umjetnosti važno ne tražiti pretjeranu logiku. Umjesto toga, valja se jednostavno prepustiti Andersonovu stilu kao inovativnoj, posebnoj, originalnoj, vizualno jako lijepoj ideji koja je – voljeli ovog čudaka ili ne – ipak unikatna u filmskom svijetu.
Komedija, Njemačka/SAD, 101 min
Režija: Wes Anderson
Glumci: Benicio Del Toro, Mia Threapleton
Drama, V. Britanija, 118 min
Režija: Nora Fingscheidt
Glumci: Saoirse Ronan, Paapa Essiedu
Hrvatska ga je publika imala priliku gledati na prošlogodišnjem Zagreb Film Festivalu, a svima onima koji to nisu uspjeli, film njemačke redateljice Nore Fingscheidt "Bijeg" sada je dostupan na Maxu. Film se inače temelji na memoarima Amy Liptrot, škotske novinarke koja je zapisala kako je izgledala njezina borba s ovisnošću i odvikavanjem od alkoholizma. Glavna junakinja je mlada Rona, žena koja se nakon životnog sloma, preludog, slobodnog, pomalo i raskalašenog života u Londonu vraća doma na izolirano Orkneysko otočje. U tom dijametralno suprotnom ozračju od onog u kojem je živjela u velikom gradu, Rona nastoji, zbog svih vjetrova koji tuku njezinu egzistenciju, pronaći identitet, spokoj, ali i trijeznost. Narativ filma jako je fragmentiran i nelinearan; prošlost i sadašnjost stalno se presijecaju i zapetljavaju zbog čega nije moguće ni u jednom trenutku radnju smjestiti u točno jedan vremenski okvir. No činjenica da je to svjesna redateljska odluka kojom se željelo istaknuti Ronino nestabilno i necjelovito stanje ne dolazi kao slabost, nego kao sjajan filmski potez. "Bijeg" nije film velikih obrata, nego tihih pomaka i nije mu cilj da nas ostavi zadivljene koliko zamišljene. I to duboko zamišljene, što je nekad baš ono što nam treba.