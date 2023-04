'Na zapadu često gaje i gotovo romantične iluzije o ratu. Mi im razbijamo te iluzije'

- Većina ljudi na zapadu nikada nije iz prve ruke iskusila rat. Sve što znaju o tome naučili su iz knjiga, filmova i novinarskih reportaža i zato često gaje neke, pa i gotovo romantične, iluzije o ratu. Mi ovim filmom želimo razbiti te iluzije - govori nam ukrajinski redatelj Jevhen Titarenko, koji je ovih dana na ZagrebDoxu predstavio svoj film "Istočna fronta", nastao u suradnji s legendarnim ruskim redateljem Vitalijem Manskim.



Titarenko, iako po struci fotograf i redatelj, od 2014. volontira kao bolničar na fronti, što mu je omogućilo da iz te jedinstvene pozicije svijetu pokaže kako to, iz prve ruke i bez ikakvog uljepšavanja, zaista izgledaju strahote rata.

- Mediji uglavnom ublažavaju prizore iz rata, da gledatelja ne bi traumatizirali. I kada iz takvih prikaza stvarate svoj dojam o tome kako rat izgleda, možete doći i do sasvim krivih zaključaka. Zato nažalost često možemo čuti i kako bi se ovaj sukob možda mogao "riješiti razgovorom" ili mirnim putem. Međutim, kada imate neposredno iskustvo da vam u kuću upada neki čovjek s puškom koji želi silovati vaše kćeri i ženu, a vas ubiti, jasno vam je da s takvim čovjekom razgovarati jednostavno nema smisla. Ta vrsta argumenta i pogleda na stvar na koji nailazimo na zapadu, je nerealna i opasna vrsta romantizacije. Između medijskog izvještavanja o ratu i dokumentarnog filma o ratu nema usporedbe. U medijima se hladno konstatiraju činjenice: dogodilo se to i to, poginulo je toliko i toliko ljudi. S druge strane, dokumentarni film gledatelju pruža mogućnost da se saživi s tim što se događa, proživi to na neki način i realno suosjeća sa žrtvama - objašnjava Titarenko koji na kritike da je njihov film prebrutalan i da sadrži uznemirujuće prizore odgovara tek konstatacijom da smatra kako je i bilo vrijeme da ljudi napokon vide istinu.