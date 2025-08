Riječka supergrupa Boris and The Batts dokaz je da rock nije "crk'o"

S obzirom na to koliko je kod nas važna pop kultura ili povijest rocka, nije čudno da nikad nije zaživio termin "supergrupa". Kod nas su supergrupe zločinačka udruživanja jataka na putu do protupravne zarade, a ne rock glazbenici koji su, poput članova riječke grupe Boris and The Batts, iza sebe ostvarili znamenite karijere od osamdesetih godina naovamo.

Da smo bilo gdje drugdje na svijetu, grupa u kojoj su članovi postava En Face, Laufer, My Buddy Moose i Turisti bila bi dokaz da rock nije "crk'o", te da, kao i u svijetu, ima kreativnog života za ljude koji sviraju cijeli život. I to izvrsno. Stoga je album "Not in The Mood" koji potpisuju Sandro Bastiančić (bas), Vlado Simčić-Vava (gitara), Boris Reinić (bubnjevi) – krajem osamdesetih članovi En Facea – Luka Benčić na klavijaturama (My Buddy Moose) i Hrvoje Gazdik (gitara) već u najavi bio dobra vijest, ali kad ga čujete, nije podsjetnik na ono što je petorka ranije radila.

U 11 pjesama Vave i Reinića, koji ujedno najviše pjeva, energija koja frca na sve strane pokazuje da ovih pet ljudi s Boris & The Batts sasvim prirodno i logično rade nešto što ne rade u okviru redovitih karijera. Možda je Luka Benčić "najbliže sebi" jer s My Buddy Moose redovito radi donekle slične albume, ali ovdje se zadržao na klavijaturama. Smjesa melodičnog garage-rocka, post-Ramones power-popa u "Shiny Day", ali i odsjaja glama u "New Light" koja kao da je izašla iz radionice Cockney Rebel, jasno pokazuje da članovi puno toga imaju u ušima i u prstima, prije svega poznavanje rock povijesti. Ali nikakva znanstvena metoda ne može pridonijeti prirodnosti kojom je ova glazba izašla iz njih u tonskom studiju iskusnog Mateja Zeca. Album "Not in The Mood" prilika je da se čuju gitarističke distorzije Vave i Gazdika, čvrsta ritam sekcija Reinića i Bastiančića, koji pak pjevaju naizmjenično glavne vokale, a oko njih rifovi i klavijature Benčića "zvone" poput najbolje sviračke lekcije iz povijesti.

Ovakav rock na temeljima šezdesetih, s dodacima onoga što je i danas aktualno, projekti su koji održavaju neugasiv plamen britanske i američke, a evo čujemo i hrvatske rock scene.