Tipičan primjer singer/songwriterske škole koja bi, uz bolje produkcijske uvjete, neke od ovih pjesama mogla i poboljšati

Castaway Souls projekt je sisačkog glazbenika Hrvoja Štefančića, a prije dva studijska albuma objavljena za etiketu Spona snimio je s bendom i koncertni mini-album "Doin' it All for… Peanuts (Live in Zagreb)", u zagrebačkom Pločniku, dok je klub još postojao, pa time ostaje i dokument snimljen na mjestu gdje je održano dvanaesto izdanje festivala Velika rock eksplozija 2019. godine.

Šest pjesama tipičan je primjer klupske svirke, kakve "radeći za kikiriki" moraju proći svi bendovi, a zajedno s dva studijska albuma Castaway Soulsa objavljena kasnije, "Between Surreal And Reality" i "Teatar Monte Paradiso", moguće je zaokružiti priču o Štefančiću kao autoru koji se od nekadašnjih postava Gospodari snova i Obećana zemlja, preko radova objavljenih u vlastitoj nakladi tvrdoglavo trudio svoju roots-rock estetiku zapakirati u smislene diskografske projekte.

Studijski albumi, jedan otpjevan na engleskom, a drugi na hrvatskom jeziku, daju potpuniji uvid u Štefančićeve autorske namjere i svojim uzemljenjem u američkom novom tradicionalizmu i kantautorskoj poetici tipičan su primjer singer/songwriterske škole koja bi uz bolje produkcijske uvjete neke od ovih pjesama mogla i poboljšati. Stoga ne bi bila loša ideja da se ti materijali ponovno snime, tim više jer su unutar projekta Castaway Souls do sada kao gosti sudjelovali violinist Bruno Urlić, violinist Josip Križanić, nizozemski usnoharmonikaš Leon Van Egmond, saksofonist i pijanist Robert James Hudulin i kanadska pjevačica Charlene Hiller.

Za koncertno izdanje Štefančić kaže da je retrospektiva jednog perioda u radu ansambla, a glazbenici koji su s njim stajali "na onoj maloj bini(ci) u Pločniku" su Kristijan Freiberger na klavijaturama, Željko Bilbija na basu, Tin Komlinović na bubnjevima i Bobo Novaković na solo gitari. Baš zbog toga što je ovo izdanje nastalo prije dva studijska albuma, pomisao o novim, potpunijim studijskim verzijama tih pjesama čini se kao dobra ideja okupljanja najboljeg iz dosadašnjeg repertoara, jer Štefančić ima zanimljivih pjesama.