Remek-djelo talijanske književnosti na pozornici riječkog HNK

Ansambl Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca 17. listopada premijerno na pozornicu donosi „Castelli di rabbia“ / „Kule od bijesa“, prvi roman svjetski slavnog talijanskog književnika Alessandra Baricca u adaptaciji i režiji Valtera Malostija i u međunarodnoj korprodukciji s Emilia Romagna Teatra ERT / Teatra Nazionale.

Istaknuti talijanski redatelj i glumac -poznat po svom originalnom i multidisciplinarnom pristupu kazalištu i umjetnosti uopće, te kombiniranju tradicionalnog i inovativnog što često rezultira predstavama izvanredne scenske energije - ovoga puta suočava se s Bariccom i njegovim fascinantnim bestselerom koji je osvojio nagrade Prix Médicis étranger i Selezione Campiello. Talijanski pisac i književni kritičar Enzo Siciliano nazvao ga je „malom galaksijom priča koje se isprepleću ostavljajući za sobom blistave vrtoglave brazde“ Baricco je stvorio djelo koje je smjelo, ali i vrlo komunikativno, eksperimentalno i pop.

Smješten u kasno 19. stoljeće, roman isprepliće poetičnu i bajkovitu priču o malom, tajanstvenom gradiću i njegovim ekscentričnim stanovnicima. Priča se usredotočuje na vizionarske živote protagonista poput zagonetnog gospodina Raila, koji sanja o izgradnji željeznice koja ne vodi nigdje, i Jun Rail, žene koja žudi za slobodom i avanturom. To je roman o ljubavi i odsutnosti ljubavi. Bariccova proza je bogata i lirska, miješa stvarnost i fantaziju kako bi istražila teme ljubavi, čežnje i potrage za nemogućim snovima. Nekonvencionalni narativni stil i evokativne slike romana stvaraju očaravajuću, gotovo nadrealnu atmosferu, što ga čini remek-djelom suvremene talijanske književnosti. Igrajući se jezikom, riječima i ritmom, Baricco je izgradio veličanstven književni dvorac.

Glazba igra toliko važnu ulogu da se tekst može smatrati svojevrsnom partiturom, a režija i adaptacija naglašavaju upravo muzikalnost teksta. „Posljednjih godina nastojao sam kroz teatar istražiti talijanski jezik, kao u nekoj uzbudljivoj borbi prsa u prsa, i jedna od mojih prvih fascinacija tekstom koji će biti postavljen na scenu, bez obzira na njegov oblik, svakako dolazi iz jezika, ali prije svega iz zvuka tog jezika, iz njegove glazbe. Ono što me dojmilo kod romana “Kule od bijesa” jest njegovo jezično, stilsko i zvučno bogatstvo. Tekst koji uz kazališnu, ima i jasnu te izrazitu glazbenu snagu gotovo kao da je riječ o partituri“, istaknuo je redatelj Valter Malosti.

Foto: HNK Ivana pl. Zajca

Bariccov roman, u scenskoj verziji Valtera Malostija, priča je koja, kako naglašava redatelj, slavi gorki trijumf mašte nad životom.

U predstavi glume glumice i glumci ansambla riječke Talijanske drame te gosti iz Italije: Beatrice Vecchione, Dario Battaglia, Noemi Grasso, Aurora Cimino, Serena Ferraiuolo, Leonora Surian Popov, Mirko Soldano, Andrea Tich, Giuseppe Nicodemo, Federico Palumeri i Jacopo Squizzato. Scenografiju potpisuje Ljerka Hribar, kostimografiju Manuela Paladin Šabanović, oblikovanje svjetla Umberto Camponeschi, glazbu Bruno De Franceschi, oblikovanje zvuka Gup Alcaro, a glazbenu suradnju Andrea Cauduro.

Valter Malosti je višestruko nagrađivani redatelj, glumac i vizualni umjetnik. Za svoje režije dobio je, između ostalih, međunarodnu nagradu Flaiano za “Veneru u krznu” Davida Ivesa, Nagradu Ubu za režiju Četiri profana čina Antonija Tarantina za koju je dobio i nagradu Nacionalne udruge kazališnih kritičara kao i za Shakespeareove “Veneru i Adonisa”. Nagradu Hystrio primio je za režiju Felliniijeve “Giuliette”, dok je “Zima” Jona Fossea u njegovoj režiji dobila nagradu Ubu za najbolji strani tekst postavljen u Italiji. Potpisuje i nekoliko radijskih režija za Rai Radio3. Među posljednjim njegovim režijama su „Putovanje G. Mastorne“ Mattea D'Amica prema Felliniju, „Lazarus“ Davida Bowieja i Ende Walsha te „Antonije i Kleopatra“ Williama Shakespearea.

Kao glumac, Malosti je gotovo desetljeće blisko surađivao s Lucom Ronconijem, a na filmu s s Mimmom Caloprestijem, Francom Battiatom i Mariom Martoneom.

Nakon riječkih izvedbi, predstava „Kule od bijesa“ izvodit će se u Italiji, od 27. do 30. studenog u Teatru Arena del Sole u Bologni, a od 4. do 7. prosinca u Teatru Storchi u Modeni