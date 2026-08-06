Rade Šerbedžija broji sate do posljednjeg kralja Leara. Još stignete do Brijuna!

Kazalište Ulysses obilježit će 9. kolovoza na Velikom Brijunu završetak scenskog života Shakespeareova "Kralja Leara", svoje najdugovječnije predstave koja nakon 26 sezona silazi s repertoara, a Rade Šerbedžija oprostit će se od naslovne uloge koju tumači od 2001. godine.

Završetak predstave bit će obilježen okruglim stolom u Ljetnom kinu na Velikom Brijunu, koji će moderirati novinar i kolumnist Branimir Pofuk.

Shakespeareov "Kralj Lear" u režiji Lenke Udovički izvodi se od osnutka Kazališta Ulysses 2001. godine. Naslovnu ulogu tijekom više od stotinu izvedbi pred desecima tisuća gledatelja igrao je Rade Šerbedžija, kojemu je Lear jedna od najznačajnijih uloga u karijeri, a predstava je tijekom četvrt stoljeća postala zaštitni znak Kazališta Ulysses.

O nastanku predstave, njezinu dugom scenskom životu i mjestu koje zauzima u radu Kazališta Ulysses govorit će ravnatelj kazališta Duško Ljuština, redateljica i umjetnička ravnateljica Lenka Udovički, Rade Šerbedžija, teatrologinja i književnica Nataša Govedić, književnica Marina Vujčić, novinar i književnik Boris Dežulović, izvršna producentica prve produkcije "Kralja Leara" iz 2001. Tatjana Aćimović te glumac, redatelj i producent Dejan Aćimović, član prve glumačke postave.

Tom će prigodom biti predstavljena i knjiga "Learovanje" Nataše Govedić, objavljena prošle godine u Nakladi Ljevak, koja kroz razgovore, eseje i druge tekstove donosi višeglasni zapis o predstavi i njezinu umjetničkom putu tijekom četvrt stoljeća.

Na događaju će, uz Šerbedžiju, sudjelovati i glumci iz predstave "Kralj Lear" Ivan Đuričić, Marko Juraga, Dado Ćosić, Duško Modrinić, Zoran Gogić, Miodrag Krivokapić, Frano Mašković, Bojan Krivokapić, Lovro Ivanković, Bojan Dimitrijević, Lovro Juraga, Jadranka Đokić, Lucija Šerbedžija i Aleksandra Vulanović, kao i članice Mostarske Sinfoniette i Putokaza.