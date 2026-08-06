Zbog paranoje je opsesivno skupljao oružje i odbijao letjeti avionom. Grupa zato gotovo nikada nije ozbiljno otišla na turneju

Za početak evo nekoliko biografskih podataka o Arthuru Leeju. Zapravo o Arthuru Tayloru Leeju, rođenom kao Arthur Porter Taylor u Memphisu, 7. ožujka 1945. Glazbenik je to, pjevač i tekstopisac koji je u ranoj fazi pomogao lansirati karijeru Jimija Hendrixa, ali najpoznatiji je kao osnivač i vođa losangeleškog psihodeličnog benda Love. Godine 1967. ta je grupa izdala je album "Forever Changes" koji danas slovi za jedan od najvećih albuma u povijesti rocka. Zbog pucanja iz vatrenog oružja tijekom 90-ih proveo je gotovo šest godina u zatvoru. Nakon izlaska na slobodu vratio se glazbi, no 2006. godine dijagnosticirana mu je akutna mijeloična leukemija, od koje je preminuo u rodnom Memphisu u kolovozu iste godine, u dobi od 61 godine. U ponedjeljak, 3. kolovoza, prošlo je točno 20 godina od njegove smrti.