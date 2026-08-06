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radovi marine fernežir

Izložba inspirirana gradovima Europe otvara se u Crikvenici

Gradska galerija Crikvenica
VL
Autor
Hina
06.08.2026.
u 11:22
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Izložba akademske umjetnice Marine Fernežir "Hommage gradovima Europe", otvara se u četvrtak u Gradskoj galeriji Crikvenica

 Izložba akademske umjetnice Marine Fernežir "Hommage gradovima Europe", koja donosi ciklus radova inspiriranih europskim gradovima te njihovom kulturnom, povijesnom i arhitektonskom baštinom, otvara se u četvrtak u Gradskoj galeriji Crikvenica.

Kustosica Sonja Švec Španjol ističe da je Marina Fernežir, zahvaljujući obrazovanju iz područja konzerviranja i restauriranja, potpuno ovladala tehničkim vještinama oblikovanja klasičnih crtačkih i slikarskih formi što joj je omogućilo potpunu slobodu u traženju, eksperimentiranju i razvoju vlastita likovnog senzibiliteta.

Prema riječima kustosice, autorica je raznolikost povijesti, tradicije, običaja te atmosfere pojedinoga europskog grada izrazila bogatim dijapazonom međusobno posve različitih likovnih pristupa prilikom interpretacije kulturne, povijesne i arhitektonske baštine pojedinog grada.

"Tako u ciklusu "Hommage gradovima Europe" nailazimo na upotrebu različitih formata, podloga (medijapan ili platno), tehnika (akril, ulje, kombinacija akrila i tempere, povremeno korištenje kolaža) te bogatih i raznovrsnih stilskih pristupa", navodi Švec Španjol.

Marina Fernežir slikarica je i magistra konzerviranja i restauriranja umjetnina. Diplomirala je 2009. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a iza sebe ima niz samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu te više od trideset konzervatorsko-restauratorskih projekata.

Izložba „Hommage gradovima Europe“ ostaje otvorena do 29. kolovoza,

Ključne riječi
izložba likovna umjetnost umjetnost Sonja Švec Španjol Marina Fernežir

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