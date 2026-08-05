Izveden je stotinama puta pred tisućama gledatelja, ali ovog ljeta ga na Brijunima gledamo posljednji put

Kazalište Ulysses poziva vas na okrugli stol posvećen Kralju Learu, svojoj najdugovječnijoj predstavi, koja će ove godine, u svojoj 26. sezoni, imati posljednje izvedbe. Okrugli stol održat će se 9. kolovoza u 20:30 sati u Ljetnom kinu na Velikom Brijunu.

Razgovor moderira Branimir Pofuk, istaknuti novinar, kolumnist i glazbeni kritičar te dugogodišnji kroničar hrvatskoga kulturnog i kazališnog života.

Shakespeareov Kralj Lear, u režiji Lenke Udovički, izvodi se od osnutka Kazališta Ulysses 2001. Naslovnu ulogu tumači Rade Šerbedžija, koji je ove godine navršio 80 godina, a Lear mu je jedna od najdražih uloga u karijeri. Leara je odigrao u više od stotinu izvedbi pred desecima tisuća gledatelja. Predstava je postala zaštitni znak i dio umjetničke ostavštine Ulyssesa. Jedinstvena je to simbioza Shakespeareova djela, glumačke umjetnosti, otoka i austrougarske tvrđave na Malom Brijunu. Nakon četvrt stoljeća „learovanja“ s publikom završava svoj izniman scenski život.

O njezinim počecima, dugom scenskom životu i mjestu koje zauzima u radu Kazališta Ulysses govorit će umjetnici, autori i suradnici koji su je stvarali i pratili:

Duško Ljuština, ravnatelj Kazališta Ulysses, Lenka Udovički, redateljica predstave Kralj Lear i umjetnička ravnateljica Kazališta Ulysses, Rade Šerbedžija, glumac u naslovnoj ulozi i suosnivač Kazališta Ulysses, Nataša Govedić, teatrologinja, književnica i kazališna kritičarka, Boris Dežulović, novinar, književnik i kolumnistm Marina Vujčić, književnica i jezična savjetnica u predstavi Kralj Lear, Tanja Aćimović, izvršna producentica prve produkcije Kralja Leara 2001., Dejan Aćimović, glumac, redatelj i producent te član prve glumačke postave Kralja Leara,

Bit će prisutni i glumci iz Kralja Leara: uz Radu Šerbedžiju, Ivan Đuričić, Marko Juraga, Dado Ćosić, Duško Modrinić, Zoran Gogić, Miodrag Krivokapić, Frano Mašković, Bojan Krivokapić, Lovro Ivanković, Bojan Dimitrijević, Lovro Juraga, Jadranka Đokić, Lucija Šerbedžija i Aleksandra Vulanović, te članice Mostarske Sinfoniette i Putokaza.