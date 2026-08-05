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'kralj lear' kazališta ulysses

Izveden je stotinama puta pred tisućama gledatelja, ali ovog ljeta ga na Brijunima gledamo posljednji put

Dubrovnik: Gostovanje Kralja Leara u izvedbi kazališta Ulysses
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.08.2026.
u 12:49
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Brijunska predstava koja je postala hrvatska kazališna legenda, Shakespearov "Kralj Lear" u režiji Lenke Udovički, postala je zaštitni znak Kazališta Ulysses. Uoči posljednjih izvedbi, o njoj će na okruglom stolu na Velikom Brijunu govoriti umjetnici, autori i suradnici koji su je stvarali i pratili

Kazalište Ulysses poziva vas na okrugli stol posvećen Kralju Learu, svojoj najdugovječnijoj predstavi, koja će ove godine, u svojoj 26. sezoni, imati posljednje izvedbe. Okrugli stol održat će se  9. kolovoza u 20:30 sati u Ljetnom kinu na Velikom Brijunu.

Razgovor moderira Branimir Pofuk, istaknuti novinar, kolumnist i glazbeni kritičar te dugogodišnji kroničar hrvatskoga kulturnog i kazališnog života.

Shakespeareov Kralj Lear, u režiji Lenke Udovički, izvodi se od osnutka Kazališta Ulysses 2001. Naslovnu ulogu tumači Rade Šerbedžija, koji je ove godine navršio 80 godina, a Lear mu je jedna od najdražih uloga u karijeri. Leara je odigrao u više od stotinu izvedbi pred desecima tisuća gledatelja. Predstava je postala zaštitni znak i dio umjetničke ostavštine Ulyssesa. Jedinstvena je to simbioza Shakespeareova djela, glumačke umjetnosti, otoka i austrougarske tvrđave na Malom Brijunu. Nakon četvrt stoljeća „learovanja“ s publikom završava svoj izniman scenski život.

O njezinim počecima, dugom scenskom životu i mjestu koje zauzima u radu Kazališta Ulysses govorit će umjetnici, autori i suradnici koji su je stvarali i pratili:

Duško Ljuština, ravnatelj Kazališta Ulysses, Lenka Udovički, redateljica predstave Kralj Lear i umjetnička ravnateljica Kazališta Ulysses, Rade Šerbedžija, glumac u naslovnoj ulozi i suosnivač Kazališta Ulysses, Nataša Govedić, teatrologinja, književnica i kazališna kritičarka, Boris Dežulović, novinar, književnik i kolumnistm Marina Vujčić, književnica i jezična savjetnica u predstavi Kralj Lear, Tanja Aćimović, izvršna producentica prve produkcije Kralja Leara 2001., Dejan Aćimović, glumac, redatelj i producent te član prve glumačke postave Kralja Leara,

Bit će prisutni i glumci iz Kralja Leara: uz Radu Šerbedžiju,  Ivan Đuričić, Marko Juraga, Dado Ćosić, Duško Modrinić, Zoran Gogić, Miodrag Krivokapić, Frano Mašković, Bojan Krivokapić, Lovro Ivanković, Bojan Dimitrijević, Lovro Juraga, Jadranka Đokić, Lucija Šerbedžija i Aleksandra Vulanović, te članice Mostarske Sinfoniette i Putokaza.

Ključne riječi
kazalište Lenka Udovički Rade Šerbedžija Kazalište Ulysses kralj lear

Komentara 1

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
13:26 05.08.2026.

Divno je vidjeti obitelj i prijatelje na jedome mjestu,spojiti ugodno sa korisnim,zaraditi malo,divota.

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"Na čijoj strani"
Ulyssesova premijera

Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković u drami koja propituje odgovornost umjetnika pred totalitarizmom

Predstavu režira Lenka Udovički koja se 1998. prvi put s tim tekstom susrela na sceni Ateljea 212 u Beogradu. „U suvremenom kontekstu svijeta obilježenog povratkom fašizma, pod nekim novim imenima i zastavama, važno je ponovno se zapitati: gdje prestaje preživljavanje, a počinje kolaboracija? Je li moguće ostati neutralan i je li neutralnost uopće nedužna?”, dodaje se u najavi.

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